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В Казахстане больше 28 тысяч должников по налогам: кто они

Казахстан долги по налогам Фото: pixabay
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Сената рассказал, что в Казахстане более 28 тысяч должников по налогам, сообщает Zakon.kz.

По словам вице-министра, в стране 28 047 налогоплательщиков, имеющих задолженность свыше 45 МРП. Общая сумма задолженности составляет почти 878 млрд тенге.

"Больше 75% – это небольшая задолженность по социальным платежам, средний и мелкий бизнес, которые не имеют бухгалтера или недостаточно проинформированы о сроках и не всегда уплачивают вовремя. Это именно задолженность по социальным отчислениям".Ержан Биржанов

Но от налогов, по его словам, сейчас сложно будет уйти.

"Сейчас век цифровых технологий, скрыться от налогов невозможно. Даже раньше говорили, что неизбежны смерть и налоги. Сейчас это еще усилилось тем, что в органах госдоходов есть достаточно информации, которая не только в базах данных самого госоргана, но и в других госорганах. Мы сейчас начали получать данные от других стран по наличию счетов, реализации имущества, сделкам. поэтому мы уже сейчас предъявляем претензии ко всем, то есть принцип справедливости, равенства реализован". Ержан Биржанов

Тем, кому действительно тяжело платить налоги, государство готово предложить механизмы отсрочки и рассрочки. Это коснется тех, у кого задолженность не превышает 1600 МРП (5 млн 520 тысяч тенге).

"Мы в целом за то, чтобы не применять суровых мер к небольшой задолженности. Возможно у налогоплательщика есть определенное количество работников, он занимается производством. Эти критерии еще будут уточняться. Мы тем самым хотим поддержать действующий бизнес, чтобы налоговые санкции не мешали развитию. Сейчас это все в работе. Мы будем применять такую систему управления рисками для рассрочки тоже. Будем смотреть на его финансовую, налоговую дисциплину. Будет составляться график оплаты, согласовываться, и он будет сумму вносить. Мы будем мониторить его финансовое состояние, и при улучшении он может досрочно этот вопрос закрыть".Ержан Биржанов

В целом эти механизмы не новые, однако Минфин, по его словам, намерен сделать это проще, удобнее и быстрее.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров 27 октября рассказал в Сенате, что в министерстве планируют повысить ставку НДС и дифференцировать ставку КПН (корпоративного подоходного налога). Предлагается также повысить индивидуальный подоходный налог.

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