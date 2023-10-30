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Токаев принял председателя нацхолдинга "Байтерек" Нурлана Байбазарова

Касым-Жомарт Токаев принял руководителя нацхолдинга "Байтерек" Нурлана Байбазарова Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Нурлана Байбазарова и выслушал его отчет о работе акционерного общества, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 30 октября, Касым-Жомарт Токаев выслушал отчет о результатах деятельности холдинга за девять месяцев 2023 года. В частности, Нурлан Байбазаров доложил о работе по поддержке предпринимательства и агропромышленного комплекса, а также по обеспечению населения жильем.

"Согласно представленным президенту данным, объем финансирования инвестиционных проектов составил 511 млрд тенге. Холдинг поддержал 18,1 тысячи проектов малого и среднего бизнеса на общую сумму кредитов порядка 1 трлн тенге. Финансовая поддержка АПК составила 447 млрд тенге. По итогам девяти месяцев текущего года ввели 811,2 тыс. м² жилья, около 47 тысяч семей получили новое жилье", – сообщили в пресс-службе Акорды.

Нурлан Байбазаров также рассказал главе государства о трансформации и цифровизации холдинга "Байтерек". Он отметил, что "Байтерек" за два года удвоит объем поддержки несырьевого сектора экономики, активизирует работу по привлечению инвестиций и вовлечению коммерческих банков в кредитование проектов обрабатывающей промышленности. Чтобы насытить внутренний рынок и повысить экспортный потенциал АПК, запустят программы по финансированию проектов пищевой промышленности, а также создадут полноценное экспортно-кредитное агентство. Исполняя поручение президента, жилищное направление холдинга трансформируют с учетом необходимости обеспечивать жильем население моногородов, районных центров и сел. Все услуги дочерних организаций "Байтерека" планируют перевести в цифровой формат.

"По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность внедрения новых подходов для поддержки экономического роста и повышения качества жизни граждан, а также поставил ряд задач по совершенствованию деятельности холдинга "Байтерек", – отметили в пресс-службе Акорды.

Ранее сообщалось, что холдинг "Байтерек" профинансировал с начала года более 30 проектов обрабатывающей промышленности.

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