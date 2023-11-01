Визит Макрона в Астану: какие проекты в сфере энергетики обсудят Казахстан и Франция

Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев прокомментировал визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан и перечислил проекты, в которых сотрудничают две страны, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь министр энергетики высказался о сотрудничестве с компанией Total Energies, которая сейчас планирует построить ветропарк мощностью 1 гигаватт.

"В РК впервые будут применены технологии хранения электроэнергии, которые позволят сгладить влияние нестабильной возобновляемой энергии на энергетическую систему Казахстана. В рамках визита будет подписано соглашение по созданию совместного предприятия между компаниями Total Energies, "Самрук-Казына", "КазМунайГаз". Компании будут ответственны за реализацию проекта". Алмасадам Саткалиев

Параллельно проходит процедуру ратификации соглашение между Казахстаном и Францией по взаимной работе для противодействия влиянию глобального потепления. Оно включает конкретные меры, связанные с реализацией проектов по устойчивой энергетике. По словам Алмасадама Саткалиева, стороны обсудят работу совместного предприятия АО "Катко", в котором компания Orano владеет 50%. Речь идет о разработке урановых месторождений в РК.

"Также с компанией EDF (Électricité de France. – Прим. ред.) планируется обсудить возможность ее участия в проекте развития и использования мирного атома в РК. Как вы знаете, компания EDF вошла в короткий список, и при наличии интереса французской делегации мы готовы к обсуждению ее участия. Мы также привлекли ведущую мировую инжиниринговую компанию по атомным устройствам для оказания нам консалтинговых услуг – в частности, по разработке технических критериев по выбору реактора, сопровождению строительства в плане безопасности, соответствию требованиям международным, техническим, МАГАТЭ. Скорее всего, в рамках этого визита упомянем об этом сотрудничестве как об имеющем достаточно высокую перспективу". Алмасадам Саткалиев

1 ноября 2023 года в резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Франции Эмманюэля Макрона, прибывшего с официальным визитом в Казахстан.

