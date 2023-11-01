Глава Нацбанка о базовой ставке: Резко снижать нельзя

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов на пленарном заседании в Мажилисе высказался о снижении базовой ставки до 16%. Дальше снижать ее планируют только в будущем и очень осторожно, сообщает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов считает, что понижение базовой ставки до 16% сыграло свою роль.

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При этом инфляция, по его словам, в Казахстане активно снижается.

"Если она была более 21% по итогам прошлого и в начале этого года, сейчас она уже, утром буквально вышла статистика, 10,8%. Значительная работа проведена и правительством, и местными исполнительными органами совместно с достаточно жесткой денежно-кредитной политикой Нацбанка. Она начинает давать свои плоды". Тимур Сулейменов

Однако сейчас резко снижать базовую ставку, по его мнению, нельзя. Ведь инфляция, как он отметил, это не только рост цен по отдельным товарам, а еще и общий рост цен экономики и превышение денежной массы над товарной. По экспертным оценкам в финансовой системе сегодня более четырех трлн свободной ликвидности – деньги, против которых нет товара.

"И когда есть деньги, но против них еще не создана добавочная стоимость в виде товаров, они давят на все цены. Начиная с продуктов, и заканчивая недвижимостью, авто, товарами долгосрочного потребления и так далее. Поэтому задача Нацбанка – эту излишнюю денежную массу не допустить на товарные рынки. Для этого ее необходимо сдерживать. Именно для этого нам и нужна ставка, и именно этим мы и занимаемся. Если мы эту ставку резко опустим, резко снизится интерес банков к нашим инструментам в виде нот. И эти деньги хлынут либо на валютные, либо на потребительские рынки. Поэтому, мы считаем, для того, чтобы обуздать монетарную массу, конечно, мы будем эту ставку снижать, но на данный момент мы движемся к этому осторожно. В то же время, разделяя оптимизм премьер-министра, что наверное 10 и ниже процентов инфляции у нас – это вполне достижимый результат". Тимур Сулейменов

Ранее министр национальной экономики Алибек Куантыров выступил в Мажилисе с прогнозом развития экономики на ближайшие три года.