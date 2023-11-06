Почему повышают коммунальные тарифы в Казахстане

Рост цен на стратегические товары и подорожание электроэнергии – среди ключевых факторов, из-за которых увеличиваются коммунальные тарифы в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Energyprom.kz 6 ноября, в рамках реализации программы "Тариф в обмен на инвестиции" во II квартале 2023 года Министерство национальной экономики РК утвердило 212 заявок на повышение тарифов. Эти заявки подали коммунальные предприятия – субъекты естественных монополий.

Главными факторами, которые повлияли на рост тарифов в Казахстане, аналитики считают:

подорожание электроэнергии (+27%);

рост оптовых цен на товарный газ (+12%);

повышение зарплат сотрудникам коммунальных предприятий;

повышение стоимости стратегических товаров – угля, мазута и так далее.

Деньги, полученные за счет повышения тарифов, пойдут на восстановление инженерной инфраструктуры. Часть оборудования на казахстанских коммунальных предприятиях – старая, еще советского производства. Устаревшее оборудование в сочетании с ростом населения и нагрузки на сети – одна из причин аварий, на предотвращение и ликвидацию которых также требуются средства.

"Коммунальная инфраструктура Казахстана нуждается в модернизации и ремонте, для привлечения в отрасль высококлассного персонала сотрудникам необходимо повысить заработные платы, бесхозные сети пора привести в порядок. Все эти меры необходимы, чтобы обеспечить казахстанцам качественные услуги в коммунальной сфере. Именно для этого в стране действует программа "Тариф в обмен на инвестиции", – отмечает Energyprom.kz.

В 2023 году по программе планируют привлечь инвестиции на 267 млрд тенге. Треть этой суммы пойдет на ремонт и модернизацию наиболее проблемных предприятий из так называемой "красной зоны" с износом оборудования выше 65-70%. Сейчас в Казахстане 87 таких предприятий, по 76 из них уже действуют инвестиционные программы.

В теплоснабжение в 2023 году инвестировали 130,2 млрд тенге, из них за счет тарифа – 58,7 млрд тенге, за счет бюджета – 68,6 млрд, за счет собственных средств предприятий – 2,9 млрд тенге. В сферу электроснабжения вложили 92,2 млрд тенге (тариф – 88,5 млрд, бюджет – 3,5 млрд тенге, собственные средства 0,2 млрд тенге). В сферу водоснабжения инвестировали 29,5 млрд тенге, из которых тарифы составляют 14,3 млрд тенге, а бюджетные средства 15 млрд тенге. Водоотведение профинансировали на 15,3 млрд тенге, в том числе за счет тарифа – 9,6 млрд тенге, за счет бюджета – 5,4 млрд тенге.

Аналитики отмечают, что пока что изменение тарифов на коммунальные услуги оказалось умеренным. К тому же социально уязвимым слоям населения оплачивать ЖКУ помогают акиматы.

"То, что изменение тарифов на коммунальные услуги останется умеренным, было ожидаемо. С одной стороны, развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение коммунальных благ – социально ориентированный, а не нацеленный в первую очередь на получение прибыли бизнес. С другой стороны, новые тарифы складываются и будут складываться в дальнейшем не только за счет средств потребителей, но и за счет госбюджета и средств самих монополистов", – указывает Energyprom.kz.

Ранее сообщалось, что с 1 октября в Казахстане выросли предельные тарифы на электроэнергию.