Изменятся ли цены на продукты питания в Казахстане перед Новым годом

Фото: pixabay

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на пресс-конференции в Астане 20 декабря ответил, ожидать ли казахстанцам рост цен к Новому году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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