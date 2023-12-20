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Изменятся ли цены на продукты питания в Казахстане перед Новым годом

Изменятся ли цены на продукты питания в Казахстане перед Новым годом Фото: pixabay
Министр национальной экономики Алибек Куантыров на пресс-конференции в Астане 20 декабря ответил, ожидать ли казахстанцам рост цен к Новому году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алибек Куантыров не исключил рост цен на продукты накануне Нового года. 

"В индексе потребительских цен считаются 550 базовых товаров, мандарины туда, конечно же, не входят. Яйца – это актуальный продукт питания. Сезонные скачки в любом случае будут, особенно перед Новым годом. Но так работает экономика. Надеемся, что цены стабилизируются", – отметил министр национальной экономики. 

15 декабря министр торговли Арман Шаккалиев заявил, что в Казахстане "ноль изменений индекса цен по социально значимым продуктам питания". 

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