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Саткалиев: В будущем газ будет стоить, как бензин

Казахстан авто газ Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса отметил, что сейчас дефицита сжиженного газа нет. Но если перевод авто на газ будет так же расти, то его придется импортировать. И цена на газ будет сравнима с ценой на бензин, сообщает Zakon.kz.

Министр уже не раз отмечал, что в стране резко выросло потребление сжиженного нефтяного газа. Причем автомобили переоборудуют массово полукустарным способом. Сейчас Минэнерго изыскивает дополнительные объемы.

"Мы провели переговоры с компанией ТШО, они на внутренний рынок поставили дополнительно 10 тысяч тонн газа в месяц. Мы полностью все объемы "КазМунайГаза" развернули на внутренний рынок. За счет этого мы балансируем. То есть сейчас объективно дефицита нет. Есть, возможно, вопросы, связанные с поставкой в регионы".Алмасадам Саткалиев

Но в будущем, если перевод машин на газ будет расти такими темпами, то перерабатывающих мощностей в краткосрочном периоде не хватит.

"Да, в будущем они, возможно, будут. Но будет какой-то период, когда, возможно, мы будем вынуждены импортировать сжиженный нефтяной газ. И это будут уже совсем другие цены. Они будут сравнимы с ценами на бензин. Поэтому мы многократно рекомендовали автолюбителям не спешить с переводом авто на газ".Алмасадам Саткалиев

27 октября министр уже предупреждал о повышении цены на газ. Он отмечал, что министерство не допустит резких скачков цен, но, если возникнет дефицит экспорта, цена по автогазу будет соответствовать экспортным ценам.

Жадра Жулмухаметова
МЭ РК Саткалиев Алмасадам Казахстан
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