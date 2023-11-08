Саткалиев: В будущем газ будет стоить, как бензин
Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев в кулуарах Мажилиса отметил, что сейчас дефицита сжиженного газа нет. Но если перевод авто на газ будет так же расти, то его придется импортировать. И цена на газ будет сравнима с ценой на бензин, сообщает Zakon.kz.
Министр уже не раз отмечал, что в стране резко выросло потребление сжиженного нефтяного газа. Причем автомобили переоборудуют массово полукустарным способом. Сейчас Минэнерго изыскивает дополнительные объемы.
"Мы провели переговоры с компанией ТШО, они на внутренний рынок поставили дополнительно 10 тысяч тонн газа в месяц. Мы полностью все объемы "КазМунайГаза" развернули на внутренний рынок. За счет этого мы балансируем. То есть сейчас объективно дефицита нет. Есть, возможно, вопросы, связанные с поставкой в регионы".Алмасадам Саткалиев
Но в будущем, если перевод машин на газ будет расти такими темпами, то перерабатывающих мощностей в краткосрочном периоде не хватит.
"Да, в будущем они, возможно, будут. Но будет какой-то период, когда, возможно, мы будем вынуждены импортировать сжиженный нефтяной газ. И это будут уже совсем другие цены. Они будут сравнимы с ценами на бензин. Поэтому мы многократно рекомендовали автолюбителям не спешить с переводом авто на газ".Алмасадам Саткалиев
27 октября министр уже предупреждал о повышении цены на газ. Он отмечал, что министерство не допустит резких скачков цен, но, если возникнет дефицит экспорта, цена по автогазу будет соответствовать экспортным ценам.
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