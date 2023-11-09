Глава АРРФР о единой валюте ЕАЭС: Такой вопрос никогда не рассматривали
Журналисты поинтересовались у главы Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадины Абылкасымовой, насколько сейчас актуален вопрос о введении в ЕАЭС единой валюты, "алтына".
Руководитель ведомства ответила, что речи о создании единой валюты в ЕАЭС нет и не было.
"Такой вопрос никогда не ставился и не рассматривался в рамках нашего интеграционного сотрудничества. Таких предложений никогда не было", – категорично высказалась Мадина Абылкасымова.
По словам главы АРРФР, товарооборот между странами ЕАЭС происходит в национальных валютах. Казахстан поддерживает расширение платежей в национальных валютах между государствами, входящими в экономический союз.
Возможность создания единой валюты в странах ЕАЭС обсуждают уже несколько лет. В начале 2023 года министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бакытжан Сагинтаев сообщал, что на нынешнем этапе сотрудничества речи о появлении единой валюты на территории государств Союза не идет.