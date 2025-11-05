Что изменится на рынке ипотечного кредитования, рассказала глава АРРФР

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова в кулуарах Мажилиса 5 ноября 2025 года разъяснила планы по разработке новой методики по ипотечным кредитам, передает корреспондент Zakon.kz.

Мадина Абылкасымова считает, что ставка по ипотечным кредитам не должна быть выше 20%.

"Даже 20% ставка по ипотечным кредитам – это очень высокая ставка. Она создает огромную долговую нагрузку и огромную переплату по кредиту. Мы считаем, что по ипотечным кредитам ставки должны быть гораздо ниже, но из-за того, что у нас идет борьба с инфляцией, базовая ставка очень высокая, чтобы побороть инфляцию. У нас, соответственно, наше снижение ставки до 20% было отложено", – пояснила она.

Но в то же время агентством совместно с Нацбанком рассматривается ряд механизмов, которые в первую очередь касаются первоначального взноса.

"Если есть большой первоначальный взнос, то есть если он будет на уровне 70%, то ставка может быть ниже. Если первоначальный взнос будет меньше 30%, то ставка должна быть выше, чтобы не было стимула получать такой кредит", – пояснила глава АРРФР.

Она будет дополнена системой определения рисковых заемщиков.

"Ставка по ипотечным кредитам будет дифференцированная, но в то же время даже на уровне 20% мы считаем, что такая рыночная ипотека в целом не должна оказываться. Поэтому помимо ставки мы дополнительно предлагаем ограничить категории заемщиков, которые могут брать ипотеки по рыночным ставкам. По такой высокой рыночной ставке претендовать на получение такой ипотеки могут только граждане с доходом выше среднего или высоким доходом. Категории заемщиков, у которых доходы низкие или ниже среднего, должны получать ипотечные займы в "Отбасы банке", – заявила Мадина Абылкасымова.

Ранее глава АРРФР заявила, что агентство с Нацбанком разработает новую методику ипотечного кредитования, которая будет связана с первоначальной ставкой.