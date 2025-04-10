Депутат Сената возмутилась ежегодными перебоями в поставках лекарств

Сенатор Айнур Аргынбекова 10 апреля 2025 года в своем депутатском запросе подняла проблемы с перебоями в поставках медикаментов, передает корреспондент Zakon.kz.

Она подчеркнула, что есть жалобы граждан на отсутствие "Инсулина", противосудорожных препаратов, противоопухолевых препаратов.

"Это ведь те медикаменты, прием которых "нельзя пропускать" и "подождать", от их наличия зависит жизнь пациента! В таких ситуациях заверения госорганов, что все информационные системы, нормативные акты, финансирование работают для бесперебойного обеспечения, остаются декларативными", – озвучила Айнур Аргынбекова.

Кроме того, в запросе сенатора Аргынбековой поднимается проблема неэффективного планирования, отсутствия прозрачности процедур закупа и слабой информированности медицинских организаций о ходе закупок. Также депутат отметила, что требует решения и вопрос формирования перечней дорогостоящих препаратов.

"Учитывая многолетнюю проблему дефицита лекарств во всех регионах в начале и конце календарного года, как на амбулаторном, так и на стационарном уровнях, мы понимаем, что проблема носит системный характер, как на уровне Министерства здравоохранения, СК Фармации, так и на уровне медицинских организаций на местах. Поэтому решение существующих проблем в области лекарственного обеспечения должно проводиться комплексно – от внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты до информатизации системы здравоохранения", – сказала Айнур Аргынбекова.

По ее словам, необходимо обеспечить своевременное поступление жизненно важных препаратов во всех регионах, сформировать реестр взаимозаменяемых лекарств при социально значимых заболеваниях, а также повысить доступность инновационных препаратов с доказанной эффективностью.

24 февраля 2025 года Минздрав подготовил поправки в перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями).