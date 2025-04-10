#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.48
574.61
6.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
520.48
574.61
6.06
Общество

Депутат Сената возмутилась ежегодными перебоями в поставках лекарств

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 14:26 Фото: Zakon.kz
Сенатор Айнур Аргынбекова 10 апреля 2025 года в своем депутатском запросе подняла проблемы с перебоями в поставках медикаментов, передает корреспондент Zakon.kz.

Она подчеркнула, что есть жалобы граждан на отсутствие "Инсулина", противосудорожных препаратов, противоопухолевых препаратов.

"Это ведь те медикаменты, прием которых "нельзя пропускать" и "подождать", от их наличия зависит жизнь пациента! В таких ситуациях заверения госорганов, что все информационные системы, нормативные акты, финансирование работают для бесперебойного обеспечения, остаются декларативными", – озвучила Айнур Аргынбекова.

Кроме того, в запросе сенатора Аргынбековой поднимается проблема неэффективного планирования, отсутствия прозрачности процедур закупа и слабой информированности медицинских организаций о ходе закупок. Также депутат отметила, что требует решения и вопрос формирования перечней дорогостоящих препаратов.

"Учитывая многолетнюю проблему дефицита лекарств во всех регионах в начале и конце календарного года, как на амбулаторном, так и на стационарном уровнях, мы понимаем, что проблема носит системный характер, как на уровне Министерства здравоохранения, СК Фармации, так и на уровне медицинских организаций на местах. Поэтому решение существующих проблем в области лекарственного обеспечения должно проводиться комплексно – от внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты до информатизации системы здравоохранения", – сказала Айнур Аргынбекова.

По ее словам, необходимо обеспечить своевременное поступление жизненно важных препаратов во всех регионах, сформировать реестр взаимозаменяемых лекарств при социально значимых заболеваниях, а также повысить доступность инновационных препаратов с доказанной эффективностью.

24 февраля 2025 года Минздрав подготовил поправки в перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Депутат предлагает внести изменения в Правила государственных закупок
Общество
14:35, Сегодня
Депутат предлагает внести изменения в Правила государственных закупок
Сенатор обеспокоен финансовыми махинациями в программе "ART Sport"
Общество
14:13, Сегодня
Сенатор обеспокоен финансовыми махинациями в программе "ART Sport"
Рекламу энергетиков хотят запретить в Казахстане
Общество
13:11, Сегодня
Рекламу энергетиков хотят запретить в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: