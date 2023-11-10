Не искать подвоха в строительстве ТЭЦ россиянами призвал Ашимбаев

Спикер Сената Маулен Ашимбаев 10 ноября высказался о договоренности по строительству россиянами трех ТЭЦ и возможности передачи "Росатому" контракта на постройку АЭС в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили журналисты, после новости о том, что Россия готова построить "под ключ" три ТЭЦ в Казахстане, в обществе возник вопрос: "А что взамен?". Его и адресовали Маулену Ашимбаеву.

"Вопрос так не стоит, вопрос так не надо рассматривать. АЭС – это отдельный вопрос, и здесь, как отметил глава государства, будет общенациональный референдум. Наши граждане будут сами решать, нужно ли нам строить АЭС. Если граждане решат, что нам нужна АЭС, будут тогда конкурсы и процедуры, все будет прозрачно, все будет открыто. Поэтому ни в коем случае не нужно увязывать эти два вопроса", – ответил спикер Сената.

По его словам, Казахстану сейчас нужно модернизировать большое количество ТЭЦ во всех областях и городах.

"Если на несколько ТЭЦ придут инвесторы, которые будут в соответствии с законодательством нашей страны инвестировать, модернизировать и строить новые, современные станции, в том числе те, которые не будут наносить ущерба нашей экологии, если при этом не будет резкого роста тарифов и все будет обеспечиваться разумно, если население будет удовлетворено качеством предоставляемых услуг, то, я думаю, в этом направлении нужно поддерживать такого рода инициативы. Нам нужно модернизировать сегодня ТЭЦ по всей стране. Вы говорите о трех ТЭЦ – это очень небольшое количество во всем объеме работы, которую нам нужно будет проводить", – указал Маулен Ашимбаев.

9 ноября заместитель премьер-министра Серик Жумангарин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России заявил, что вскоре подпишут документы об участии российской стороны в реализации проектов трех ТЭЦ в Казахстане.

Позже документ подписали в Акорде. Заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что россияне будут строить ТЭЦ "под ключ".