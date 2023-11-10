Убедить банки активнее давать кредиты бизнесу хотят в Казахстане

Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов 10 ноября рассказал в Сенате, какие меры принимают, чтобы расширить кредитование реального сектора экономики, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Кизатов напомнил: президент поручил правительству, Нацбанку и АРРФР создать стимулы для того, чтобы расширить кредитование реального сектора экономики.

"Что нами сделано в этом направлении? В части создания фискальных стимулов мы внесли поправки в Налоговый кодекс в части обложения доходов банков, полученных по нотам Нацбанка и государственным ценным бумагам Минфина. Данная поправка создаст условия, которые в какой-то мере дестимулируют инвестиции банков в государственные ценные бумаги и перенаправят денежные потоки банков на кредитование реального сектора экономики", – сообщил спикер.

Идет и работа по созданию законодательных пруденциальных стимулов (то есть направленных на снижение потенциальных рисков и поддержание стабильности. – Прим. ред.). В этом направлении АРРФР планирует расширить использование синдицированных кредитов. Это форма кредита, при которой два и более кредиторов совместно предоставляют кредит одному и более заемщикам по одним и тем же унифицированным условиям и подписывают одно и то же соглашение.



"Мы разработали законодательные поправки по расширению принятия банками в качестве залогов прав недропользования, прав землепользования. Дополнительно подготовили законодательные поправки по расширению синдицированного кредитования. Эти поправки также находятся в Мажилисе. Кроме того, мы начали реализацию проектного офиса по расширению синдицированного кредитования. В рамках проектного офиса у нас уже есть девять проектов в сфере АПК, химической промышленности, энергетики, инфраструктуры на сумму более 500 млрд тенге", – отчитался Олжас Кизатов.

Кроме того, финансовый регулятор может стимулировать кредитование реального сектора экономики через послабления. В частности, кредиты малому бизнесу и синдицированные кредиты делают более привлекательными для банков.



"Мы приняли поправки на уровне наших НПА – мы снижаем коэффициенты риск-взвешивания по кредитам МСБ и синдицированным займам. То есть через снижение коэффициентов риск-взвешивания мы высвобождаем дополнительный капитал для банков, который они могут направить на кредитование корпоративного сектора. Параллельно мы также увеличили коэффициенты риск-взвешивания по займам, которые банки выдают розничным заемщикам, таким образом мы дестимулируем кредитование розничного бизнеса и стимулируем кредитование корпоративного бизнеса", – рассказал Олжас Кизатов.

Он также высказался о возможности привлечения на рынок Казахстана иностранных банков.



"Президент поставил задачи по привлечению трех крупных международных банков в Казахстан. В этом направлении мы также проводим работу совместно с правительством и Нацбанком. Определенная заинтересованность есть со стороны инвесторов Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы. Эту работу мы также будем проводить совместно с заинтересованными госорганами. Я думаю, что привлечение крупнейших международных банков повысит конкуренцию на банковском рынке. Соответственно, улучшит качество обслуживания населения и приведет к расширению кредитования экономики", – резюмировал заместитель председателя АРРФР.

10 ноября спикер Сената Маулен Ашимбаев предложил усилить инструменты поддержки действующих предприятий.

