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Общество

На депозиты физлиц в банках нового типа хотят наложить некоторые ограничения в Казахстане

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 17:40 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олжас Кизатов в Сенате 5 мая 2025 года рассказал, какие поправки предлагается ввести в новый закон о банках в части депозитов, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Кизатов заявил, что предлагается ограничить риски со стороны банков на привлечение депозитов.

"В отношении юридических лиц ограничения устанавливаться не будут. А в отношении физических лиц мы предлагаем установить максимальный размер до 10 млн тенге. Физлица – это наиболее уязвимые клиенты банков в социальном плане. Депозит – это, условно говоря, обязательства банка. Поэтому мы предлагаем ограничить объем этих обязательств", – пояснил он.

Нововведение по сумме не коснется вкладчиков банков с универсальной лицензией, то есть всех действующих на сегодняшний день банков.

Ограничения будут касаться только нового типа банков – с так называемой базовой лицензией. Такие банки будут обладать меньшим размером капитала, ограниченными возможностями в части операций, но при этом для них будут снижены определенные регуляторные требования.

Ранее он представил новеллы нового закона "О банках и банковской системе". По его словам, документ призван способствовать укреплению устойчивости банковского сектора, развитию инноваций и стимулировать повышение роли банков в финансировании реального сектора экономики.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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