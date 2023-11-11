АПК – это рынок, где Казахстан себя давно зарекомендовал – Эдуард Полетаев

XIX Межрегиональный форум Казахстана и России, посвященный теме сельского хозяйства, прошел в Костанае. В форуме в режиме видео-конференц-связи приняли участие главы двух государств.

Казахстанский политолог Эдуард Полетаев оценил перспективы развития и сотрудничества Казахстана и России в транспортно-логистической сфере, в АПК и энергетике.



Конкуренция в АПК не мешает сотрудничать

Казахстанский политолог Эдуард Полетаев отмечает, что все годы независимости Казахстан пытается поддержать развитие сельского хозяйство. Это вопрос не только экономический, но и социальный, говорит эксперт. Так, например, проблему урбанизации и внутренней миграции из сел в крупные города поможет решить развитие АПК.

"Я считаю, что Казахстану не нужно бегать за высокими технологиями, поскольку у нас есть традиционная специализация - сельское хозяйство, которое существовало долгие века. Президент Токаев говорит о внедрении искусственного интеллекта в развитие АПК, это не помешает. Тем не менее АПК - это тот рынок, где Казахстан зарекомендовал себя давным-давно. Еще со времен Российской империи некоторые продукты сельского хозяйства на Парижских выставках завоевывали медали. Например, табак из Семиреченской области или знаменитый алматинский апорт. Президент говорил, что будет отмечаться 70 лет с начала построения целины в следующем году. А ведь Казахстан давно славится тем, что в основе экспорта сельхозпродукции – наши зерно и мука, которые обладают исключительными товарными качествами. Они побеждают своих конкурентов на рынках стран Центральной Азии, Афганистана и даже Италии. Наши баранина и конина начинают экспортироваться в страны Ближнего Востока", - перечисляет эксперт.

По словам Полетаева, преимуществом для Казахстана является соседство с Китаем как рынка сбыта с огромным населением.

"Экспорт сельхозпродукции у нас удвоился в последнее время до 6 млрд долларов, как отметил Президент. Сельхозпродукция поставляется в 80 стран мира. И в целом перспективы неплохие. Что касается двустороннего товарооборота с Россией в области продуктов питания и сельхозпродукции, он составил около 4 млрд долларов, как озвучили на форуме. Если сравнивать с общим товарооборотом в 27 млрд долларов, то получается примерно 15% занимает продукция АПК. Это не так много. Россия заинтересована развивать инвестпроекты в области снижения импортозависимости. Мы с Россией - конкуренты в производстве тех же продуктов питания или зерна. Однако в рамках двусторонних отношений эта конкуренция не мешает совместно сотрудничать", - подчеркивает Эдуард Полетаев.

На форуме президент Токаев подчеркнул, что Казахстан и Россия являются крупнейшими производителями сельхозпродукции и входят в десятку мировых лидеров по экспорту зерна. По мнению эксперта Полетаева, обе страны могут обеспечить себя более чем на 100 процентов продукцией, связанной с мукой и зерном.

"Казахстан часть своей сельхозпродукции, особенно в приграничных регионах, экспортирует в Россию, и она там ценится. По всему периметру от Астрахани до Барнаула существует магазины товаров из Казахстана, где ценится уральская или усть-каменогорская тушенка, макароны и ряд продовольственных товаров из Казахстана. Это небольшой объем, но это еще и показатель того, что эффективно работает ЕАЭС и отсутствуют таможенные пошлины. Есть интерес, чтобы качественная продукция из России потреблялась в Казахстане и наоборот", - отмечает эксперт.

По мнению Полетаева, значимость сельского хозяйства в экономике и в целом жизни Казахстана несколько недооценена. Через 50-100 лет республика может стать высокотехнологичным государством в области развития АПК и важным экспортером, считает Полетаев.

"АПК - это не только зерно, корма и скот. Это еще и работа в сфере производства сельскохозяйственной техники, создания производств минеральных удобрений. Например, есть "Еврохим" в Жамбылской области - совместное казахстанско-российское предприятие. Усиленное внимание к традиционной специализации Казахстана усилит позиции нашей страны на мировом рынке и задействует большое количество сельского населения, которое нуждается в работе и улучшении социальных условий", - отмечает политолог.

Транспортно-логистические перспективы

В интервью изданию "Известия" накануне встречи с российским лидером Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что транспортный коридор "Север – Юг" обязательно "будет способствовать росту взаимной торговли и инвестиций" в отношениях Москвы и Астаны. По словам Полетаева, определенные части проекта "Север - Юг" уже выполнены, например, построена одна из веток коридора - железная дорога из Казахстана в Иран через Туркменистан.

"Выход к Персидскому заливу и морю для наших стран очень важен и перспективен, поэтому коридор "Север - Юг" поддерживается Казахстаном. В последнее время мы еще лоббируем интересы Транскаспийского транспортного коридора, который проходит вне территории России, его еще называют Срединным коридором. Это тоже для Казахстана выгодно. В конце концов, мы - срединная евразийская территория, и нам транзит необходим, это наше конкурентное преимущество. Хотя все равно большинство грузов идет по морю, это более дешево и выгодно. Но в ряде случаев это важная альтернатива", - говорит эксперт.

По словам политолога, под транспортно-логистическими перспективами следует понимать не только перевозку зерна и транзит товаров из Казахстана в Западную Европу и наоборот, но и важное трубопроводное направление.

"На форуме главы государств напоминали о соглашении между Казахстаном, Узбекистаном и Россией о транзите газа по двум веткам газопровода "Центральная Азия – Центр". Он был создан еще в советское время, чтобы транспортировать узбекский газ бывшим советским республикам. Сейчас месторождения немного иссякли в Узбекистане, а потребность в газе наоборот увеличилась. Кстати, Узбекистан чуть ли не единственная страна в СССР, которая была полностью газифицирована. В той же богатой газом России некоторые регионы Восточной Сибири и Дальнего Востока до сих пор сидят на угле. И у нас газа много, особенно попутного, который не всегда используется. Тем временем северные и восточные регионы Казахстана также отапливаются углем. Развитие газопроводных систем будет перспективным направлением, учитывая, что в связи с геополитическими условиями у России сократился экспорт газа в Западную Европу и будет переориентация этих потоков однозначно на восток, не только в Казахстан и Центральную Азию, но в тот же Китай", - поделился мнением политолог.

По мнению эксперта, газ, который сейчас в России в изобилии, будет востребован Казахстане.

"В восточных и северных регионах Казахстана выгодно получать газ из той же Тюменской области, чем его "тащить" и выстраивать инфраструктуру из Западного Казахстана. Это огромные инвестиции, которые придется вкладывать Казахстану. Нужно понимать возможности рынка и сопоставлять: иногда дешевле купить у соседа, чем выстраивать собственную инфраструктуру", - говорит эксперт.

Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) успешно работает. Это, по мнению политолога, важное заявление казахстанского лидера, поскольку КТК – это основная труба для экспорта казахстанской нефти в другие страны.

"Альтернатив такому объему, какой прокачивается по КТК, для казахстанской нефти не существует. Важно, чтобы этот консорциум работал еще очень долгие годы, потому что пока реализации альтернативах проектов мы не наблюдаем. Где-то увеличивается экспорт нефти, но, скажем так, танкерами через Каспий много нефти не перевезешь, в отличие от трубы. Это важная оценка президента", - подчеркнул Полетаев.

АЭС в Казахстане

Президент России Владимир Путин в интервью "Казахстанской правде" перед встречей с Токаевым заявил о готовности России построить в Казахстане первую атомную электростанцию. Вопрос строительства АЭС для Казахстана - очень чувствительная тема, отмечает Полетаев.

"Вопрос с АЭС будет решен с помощью голосования на общенациональном референдуме, как неоднократно высказывался президент Токаев. Еще не все понимают возможности АЭС. Сейчас около 400-500 таких станций в мире существует, еще около 80 АЭС строится. Да, атомная энергетика большинство потребностей в мировой энергетике пока не закрывает. Во Франции - 63%, например, в России - 20-30%. Чем больше альтернатив в производстве электроэнергии, тем лучше, потому что многие источники не всегда стабильны. Даже угольные станции зависят от поставок угля. Казахстану нужно диверсифицировать производство электроэнергии, которая опять-таки становится дефицитной, как и газ", - подчеркивает эксперт.

Эдуард Полетаев отмечает, что строительство АЭС - вопрос среднесрочного характера. По его словам, еще неизвестно, когда пройдет референдум, к тому же много времени займет подготовка технико-экономического обоснования проекта.

"Допустим, большинство проголосует за строительство АЭС. Надо будет выбирать проект. Уже говорят, что Казахстан создает конкурентное поле среди разных стран и проектов. Вполне вероятно, что это и "Росатом" может быть. На разработку проекта и строительство уйдет как минимум несколько лет. Когда в нашей стране появится АЭС – это перспектива следующего десятилетия", - говорит эксперт.

Оценивая шансы участия России в возможном строительстве атомной станции в Казахстане, Полетаев отмечает высокую конкурентоспособность "Росатома" на мировом рынке.

"Я знаю, что Россия строит атомную электростанцию в Бангладеш, в Турции и производит реновацию венгерской АЭС. У "Росатома" есть проекты в разных частях мира, и заинтересованность в этих проектах высокая. Все-таки первая в мире АЭС появилась в Советском Союзе в Обнинске. Сайт МАГАТЭ на русском языке работает - это показатель того, что атомная энергия в мире без России не может обойтись. Россия, конечно, лоббирует и продвигает свои проекты – это ей выгодно. Это выгодный инструмент экономического влияния и взаимодействия между странами", - говорит Полетаев.