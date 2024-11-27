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Прорабатываются долгосрочные поставки российского газа в Казахстан

Долгосрочные поставки российского газа прорабатываются в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 22:04 Фото: pixabay
Глава государства Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин, находящийся в Астане с государственным визитом, в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в пленарном заседании ХХ Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, приветствуя участников, президент Казахстана отметил, что за два десятилетия Форум превратился в эффективную площадку, где задается тон укреплению стратегического партнерства между нашими странами.

"Сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, промышленной кооперации демонстрирует стабильную динамику роста. Действительно, товарооборот растет. В прошлом году он достиг впечатляющих 27 млрд долларов. При этом на долю России приходится почти 20% внешней торговли Казахстана. Совокупный объем прямых российских инвестиций приблизился к 25 млрд долларов. Существенно вырос ежегодный приток инвестиций, увеличившись по итогам прошлого года в два раза – до 3 млрд долларов. В Казахстане успешно функционируют 23 тыс. российских и совместных компаний, что составляет почти половину всех наших предприятий с иностранным участием", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении глава нашего государства подробно остановился на ключевых вопросах межотраслевого взаимодействия двух стран. По его мнению, сотрудничество в топливно-энергетической сфере между Казахстаном и Россией достигло качественно нового уровня.

"Вместе с компанией "Лукойл" мы приступили к разработке крупного морского месторождения "Каламкас-море – Хазар". Объем инвестиций в проект составит более 6 млрд долларов. Кроме того, российские партнеры активно участвуют в реализации проектов в нефтегазохимии. Совместно с компанией "Сибур" в 2022 году мы ввели в эксплуатацию крупнейший в Центральной Азии завод по производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн в год. Сегодня это предприятие не только обеспечивает сырьем казахстанских переработчиков, но и экспортирует продукцию в Россию, Китай, Турцию и другие страны. В сентябре текущего года началось строительство завода по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год. Совместно с компанией "Татнефть" реализуется проект по выпуску бутадиена мощностью 340 тыс. тонн в год. Значительных успехов удалось достичь и в газовой отрасли. Впервые запущен транзит российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана. Подписано соглашение с "Газпромом" о транзите российского газа в Кыргызстан. Прорабатываются долгосрочные поставки российского газа в Казахстан", – отметил президент.

О визите президента РФ в Казахстан стало известно 7 ноября.

Отметим, что 23 октября 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина посетил с рабочим визитом Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС.

Глава России последний раз посещал Казахстан летом 2024 года.

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Россия Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт Казахстан 2024 год Политика Внешняя политика Газоснабжение
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