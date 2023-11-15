Что будет с курсом тенге в ближайшие три года

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на брифинге в правительстве 15 ноября спрогнозировал примерный курс тенге на ближайшие три года, сообщает Zakon.kz.

Правительство заложило в трехлетний бюджет курс доллара в 460 тенге. Сейчас он достигает 480 тенге. Алибек Куантыров пояснил, что 480 тенге – это сегодняшний курс, который может снизиться.

"Средний курс с начала года составил 469 тенге. Мы ожидаем, что курс будет стабильным. В прошлом году курс скакал до 500 тенге и выше. Мы говорили, что он отскочит назад. То же самое здесь происходит. Курс тенге в целом находится в свободном плавании, и у нас в бюджетных целях в том числе курс на более консервативных уровнях находится. И мы даем соответствующие сигналы инвесторам и населению, что курс у нас стабильный. Он может быть как ниже, так и чуть выше. Примерно в среднем он должен быть 460 тенге". Алибек Куантыров

Министр добавил, что если курс будет ниже планируемого, это приведет к дополнительным поступлениям в бюджет.

Ранее заместитель председателя Национального банка Данияр Вагапов на заседании правительства РК 15 ноября объявил о замедлении годовой инфляции в Казахстане.

