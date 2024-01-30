На сколько будут повышать тарифы на комуслуги в Казахстане

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на пресс-конференции по итогам заседания правительства 30 января озвучил, на сколько примерно вырастут тарифы на коммунальные услуги в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

По его словам, корректировка тарифов ожидается каждый год, потому что тарифная программа рассчитана на семь лет.

"То есть, если бы нам нужно было срочно обновить все: в течение 1-2 лет, то тогда рост тарифов был бы существенный, в несколько раз. Здесь это делается постепенно, чтобы люди привыкали, чтобы не было скачка инфляции", – сказал Куантыров.

Также постепенное повышение тарифов делается, чтобы подрядные и строительные организации физически успели все обновить.

По словам Алибека Куантырова, рост тарифов по разным видам коммунальных услуг в течение года составит по каким-то 10%, по каким-то 15%. В среднем рост составит 20-30%. И это на все виды комуслуг, потому что изношенность инфраструктуры, по словам министра, есть по всем видам. Вырученные за счет повышения тарифов деньги направят на обновление инфраструктуры.

"Изношенность инфраструктуры по всем видам коммунальных услуг есть. Изношенные трубы, сети, водопроводы. Особенно сильно изношена канализация, а счета там маленькие. В среднем на двухкомнатную квартиру счет за канализацию – 200 тенге. Нужно повышать", – пояснил Куантыров.

На этом же брифинге министр пояснил, Зачем пенсионные деньги казахстанцев вкладывают в фонд "Байтерек".