Создать "пояса" из малого бизнеса вокруг крупных предприятий призвал Смаилов

Премьер-министр Алихан Смаилов на форуме "Казсодержание 2.0" 16 ноября заявил, что необходимо снизить зависимость крупных казахстанских предприятий от импорта, сообщает Zakon.kz.

Как отметил премьер-министр Алихан Смаилов на форуме "Казсодержание 2.0", у казахстанских крупных добывающих и перерабатывающих предприятий есть потенциал и ресурсы, чтобы выполнить поручение президента по увеличению казахстанского содержания в течение трех лет до 60%. В первую очередь для этого нужно снизить зависимость от импорта.

"Доля импорта у нас все еще составляет 46%. В нефтегазовой отрасли львиная доля закупок приходится на три крупнейших консорциума, а это 75% закупок всей энергетической отрасли. С начала года их объем составил 3,5 трлн тенге, из которых 1,9 трлн – это доля местного содержания. При этом всего 9% приходится на товары. В горнорудном секторе доля закупаемых казахстанских товаров составляет всего 15%, в машиностроении – 13,5%, в фармацевтике – 20%". Алихан Смаилов

Премьер подчеркнул, что необходимо совместно с НПП "Атамекен" налаживать новые контакты между производителями и крупными предпринимателями.

"Это позволило бы развить пояс малого и среднего бизнеса вокруг наших крупных системообразующих предприятий. Правительство провело встречи с представителями среднего бизнеса всех регионов. Им представили промышленные сектора с реальными перспективами по организации местного производства. Для создания таких производств предусмотрены меры поддержки в инвестиционном законодательстве. Поэтому призываем представителей бизнеса принимать активные действия для локализации производств". Алихан Смаилов

При этом премьер-министр считает, что крупным предприятиям следует принять собственные программы по развитию местного содержания. Основным инструментом в них должно быть заключение долгосрочных офтейк-контрактов.

Ранее Алихан Смаилов на заседании правительства РК 15 ноября призвал активнее поддерживать бизнес в расширении и создании новых предприятий.