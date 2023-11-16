Что говорят в правительстве об уходе майнеров из Казахстана

Доходность майнеров недостаточно высока в Казахстане, именно поэтому они либо закрываются, либо уходят из страны, сообщает Zakon.kz.

На пленарном заседании Сената депутат Ольга Булавкина поинтересовалась перспективами майнинга в Казахстане. В 2021 году наша страна занимала второе место после США по майнингу криптовалют и биткойн с долей 18,1% в общем объеме. С 1 января 2022 года в стране действует налог на цифровой майнинг – с этого же года ставка платы за майнинг рассчитывается по прогрессивной шкале.

"В феврале 2023 года парламент принял самостоятельны й закон о цифровых активах в РК. Тем самым создана правовая база в данной сфере. Как сегодня складывается рынок цифрового майнинга в Казахстане? Насколько он является прибыльным и окупаемым? Каковы его перспективы в условиях наблюдающейся тенденции дефицита электроэнергии?" Ольга Булавкина

Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек ответил, что Казахстан одним из первых ввел регулятивные нормы по цифровому майнингу. Ведь, не смотря на второе место Казахстана по майнингу криптовалют, по словам вице-министра, о какой-то большой пользе в целом для экономики на тот момент было нельзя говорить. Поэтому с начала 2023 года начала действовать прогрессивная шкала.

"Но рынок постоянно меняется. Сложно говорить о том уровне доходности, который есть, потому что рынок волатильный. Доходность и убытки майнеров зависят от того, какова цена на криптовалюту, сколько участников сети в данный конкретный момент и сложность расчетов. И мы видим, что сегодня, видимо, доходность майнеров недостаточно высока в Казахстане, именно поэтому они из нашей страны либо закрываются и уходят, что в целом, не стоит рассматривать как проблему. Мы понимаем, что те майнеры и организации, которые работают в сфере цифровых активов, и которым интересно в Казахстане, все-таки остаются. Определенный уровень майнинга у нас в стране есть – они утилизируют тот профицит электроэнергии, который возникает в вечернее время и ночные часы. И в дальнейшем работу по повышению интереса от прихода этих компаний в Казахстан в целом для Казахстана, для рынка и бюджета мы будем проводить и проводим". Асхат Оразбек

Депутат Екатерина Смышляева добавила, что рынок "серого" майнинга сократился практически до нуля рынок.

В Казахстане сложился спорный правовой статус для крипты – добывать ее можно, но проводить финансовые операции нельзя. Что мешает в РК получить налоги с майнеров, имеющих доход с криптовалют, читайте здесь.

