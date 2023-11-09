Повышению - быть? Эксперт высказался о ценах на газ

8 ноября министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что ввиду замаячившего перед страной риска дефицита газа в будущем цена на него станет сравнимой с ценой бензина. Zakon.kz рассказывает, с чем связано возможное удорожание и какова ситуация с топливом сейчас.

27 октября текущего года министр Саткалиев обратился к автолюбителям с рекомендацией не переходить на сжижженный газ, потому что цена на него будет расти.

8 ноября он вновь спрогнозировал рост цен и связал с неуправляемым увеличением потребления ресурса его дефицит в Астане.

Алмасадам Саткалиев отметил, что Минэнерго уже вынуждено изыскивать дополнительные объемы голубого топлива:

"Мы провели переговоры с компанией ТШО ("Тенгизшевройл" - прим.Авт.), они на внутренний рынок поставили дополнительно 10 тысяч тонн газа в месяц. Мы полностью все объемы "КазМунайГаза" развернули на внутренний рынок. За счет этого мы балансируем. То есть сейчас объективно дефицита нет. Есть, возможно, вопросы, связанные с поставкой в регионы".

Однако, если перевод машин на газ будет популяризироваться такими темпами, перерабатывающих мощностей в краткосрочном периоде попросту не хватит.

"Будет какой-то период, когда, возможно, мы будем вынуждены импортировать сжиженный нефтяной газ. И это будут уже совсем другие цены. Они будут сравнимы с ценами на бензин. Поэтому мы многократно рекомендовали автолюбителям не спешить с переводом авто на газ". Алмасадам Саткалиев

По словам директора общественного фонда Energy Monitor Нурлана Жумагулова, пока о повышении стоимости речи не идет, хотя недостаток уже ощутим.

"На самом деле, у нас имеются излишки. Например, компания "Тенгизшевройл" в основном отправляет газ на экспорт. Ну, в последние годы начала поставлять пропан в чистом виде заводу KPI в Атырау. При этом покупная цена завода высокая, в два раза выше, чем внутренние оптовые цены", - объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что под сжижженным нефтянным газом подразумевается не метан, а пропан-бутан, а его производство в Казахстане ограничено. Более того, в последние годы оно еще и снизилось в силу спада нефтегазодобычи.

"Увеличить производство, конечно, можно, но для этого необходимо строить новые ГПЗ, а они будут введены не раньше 2026 года. Можно было бы экспортный объем закупать, но у ТШО ценник в два-три раза выше, чем на внутреннем рынке. Наши автолюбители готовы по такой цене покупать? Нет. А "Тенгизшевройл", если и будет продавать дешевле, попросит государство компенсировать. Он и так ежемесячно поставлял на рынок 10 тыс. тонн. Теперь Министерство энергетики попросило увеличить поставки до 20 тыс". Нурлан Жумагулов

К слову, на долю ТШО приходится почти половина вырабатываемого пропан-бутана в стране.

"Действующий подход не стимулирует нефтяников вкладываться в производство – выгоднее просто растворять фракцию в метан-газе и пускать по трубопроводу. Проблема возникла именно из-за низких цен на сжижженный нефтяной газ. Их снизили и зафиксировали, а стоимость бензина и дизтоплива, наоборот, выросла. Доля транспорта, перешедшего на газ, увеличилась в два раза только по официальным данным, но есть ведь еще "кустарные", не учтенные переходы. Такими темпами в следующем году положение еще ухудшится".

Жумагулов уверен: стоимость необходимо было не фиксировать, а поэтапно увеличивать. Впрочем, скорее всего, в дальнейшем государство так и поступит, ведь только так можно создать ситуацию, при которой производителю будет одинаково выгодно экспортировать и поставлять голубое топливо на внутренний рынок.

А вот предпосылок для импорта собеседник не видит. Он считает, что, если расценки повысятся, закупать можно будет и у "своих":

"Еще раз говорю, у нас, в принципе, есть излишки. И в будущем введут в строй новые ГПЗ. Но цена должна быть такой, чтобы не отправлять на экспорт, а оставлять на внутреннем рынке".

Иными словами, рано или поздно акцент придется сделать на экономической целесообразности для производителей пропан-бутана.