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Почти на 19% выросли зарплаты в одном секторе экономики Казахстана

Почти на 19% выросли зарплаты в одном секторе экономики Казахстана Фото: Zakon.kz
Среднемесячная заработная плата в одном из секторов казахстанской экономики выросла на 18,8% за год. Речь идет об оптовой и розничной торговле, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Finprom.kz 20 ноября, по итогам III квартала 2023 года средняя зарплата в секторе оптовой и розничной торговли выросла до 317,6 тыс. тенге. Это почти на 19% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Покупательная способность в торговой отрасли увеличилась на 5,2%.

Среднемесячная заработная плата в сфере торговли

Инфографика Finprom.kz

В целом, по данным аналитиков, внутренняя торговля в Казахстане переживает период бурного роста. С января по октябрь ее объем достиг 47 трлн тенге – на 20,6% больше по сравнению с январем-октябрем 2022-го. Из этого объема 14,8 трлн тенге пришлось на розничную торговлю (+22,6% к прошлогодним показателям).

Главные оптовые торговые хабы страны – Алматы (объем торговли 12,3 трлн тенге), Астана (5,3 трлн тенге) и Атырауская область (4,8 трлн тенге). В розничной торговле лидируют также Алматы (4,8 трлн) и Астана (1,9 трлн), а на третьем месте Карагандинская область (1,2 трлн тенге). Инвестиции в сферу торговли растут третий год подряд и с января по октябрь достигли 364,1 млрд тенге (+45,5% к аналогичному прошлогоднему периоду).

Ранее в Бюро национальной статистики сообщали, что в оптовой и розничной торговле в Казахстане работают 1,35 млн человек. Торговля – самая "женская" сфера труда, в ней заняты 16% работающих женщин в стране.

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Никита Дробны
Астана Алматы Казахстан
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