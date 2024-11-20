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Сколько составляет средняя зарплата в Алматы

Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 10:36 Фото: Zakon.kz
В Управлении экономики Алматы рассказали о том, что среднемесячная заработная плата в городе выросла, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, за первое полугодие 2024 года номинальные денежные доходы в среднем выросли на 22% до 292 тыс. тенге (по стране – на 9,2% до 201,1 тыс. тенге). В реальном выражении рост составил 11,6% (по стране – на 0,3%).

"Среднемесячная заработная плата составила 468 тыс. тенге (по республике – 392,6 тыс. тенге). В номинальном выражении зарплата выросла на 15,5%, в реальном выражении – на 5,7%", – сообщили в управлении.

В ведомстве также отметили, что с начала года в Алматы создано свыше 50 тысяч рабочих мест.

"Годовая инфляция замедлилась с 8,6% в августе до 8,3% в сентябре. Это обусловлено замедлением роста цен на продтовары до 7,7% и непродовольственные товары до 5,6%. До конца 2024 года ожидается дальнейшее замедление годовой инфляции до 7,5-8%, в 2025 году – до 6,5-7,5%", – сообщили в Управлении экономики Алматы.

Отметим, что, по данным к августу 2024 года, среднемесячная заработная плата в Алматы составляла 454 тыс. тенге. Среднее значение номинальной заработной платы по Казахстану в третьем квартале 2024 года составило 390 328 тенге.

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