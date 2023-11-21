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Законодательство РК

СМИ: 1,5 трлн тенге из ЕНПФ направят на модернизацию энергетических объектов

СМИ: 1,5 трлн тенге возьмут из ЕНПФ на модернизацию объектов энергетики Фото: freepik
В кулуарах Мажилиса 21 ноября министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев прокомментировал решение правительства направить из ЕНПФ на модернизацию объектов сферы энергетики 1,5 трлн тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В ряде казахстанских СМИ появилась информация, что нацхолдинг "Байтерек" обратился к Министерству энергетики с письмом, в котором говорится, что правительство поддержало выделение средств АО "Единый накопительный пенсионный фонд" (ЕНПФ) в размере 1,5 трлн тенге. Эти деньги якобы хотят направить на модернизацию энергетических объектов, а также на строительство новых электростанций и ГЭС.

Комментируя эту информацию, глава Минэнерго отметил, что если средства действительно направят на указанные цели, то это принесет пользу.

"Если пенсионный фонд решил вложить эти деньги в проекты энергетики, я считаю, что это будут надежные проекты, обеспеченные. Тем более, если заемщиками будут выступать компании фонда "Самрук-Казына", правительство сможет проконтролировать возвратность, эффективность, чтобы эти деньги действительно принесли пользу. Помимо того, что это вложение в инфраструктуру, мы сможем развить нашу экономику, дать возможность развить энергетику, дать возможность развить качество жизни, развивать промышленность. И плюс еще получить доходы для пенсионного фонда, для будущих платежей". Алмасадам Саткалиев

По словам министра, во всем мире принято вкладывать средства в энергетику – это очень надежные инвестиции.

"Тем более это внутри страны, государство регулирует цены. У нас очень высокая дисциплина платежей. У нас есть платежеспособный спрос. У нас есть дефицит электроэнергии. То есть все новые объекты генерации – они будут задействованы. У нас масштабная программа по развитию возобновляемых источников электроэнергии. Будут иностранные прямые инвестиции. То есть энергетика будет расти. Энергетика будет развиваться. Энергетика будет инвестиционно привлекательна. Это одна из основных задач правительства". Алмасадам Саткалиев

Также в кулуарах Мажилиса 21 ноября министр энергетики высказался по поводу предстоящего референдума по строительству АЭС в Казахстане. По мнению Алмасадам Саткалиева, в ведомстве возлагают большие надежды на то, что казахстанцы поддержат строительство станции.

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МЭ РК Саткалиев Алмасадам Казахстан
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