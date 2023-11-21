Саткалиев о референдуме по АЭС: Мы верим в положительное решение

В кулуарах Мажилиса 21 ноября министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев прокомментировал предстоящий референдум по строительству АЭС в Казахстане. По его словам, в ведомстве возлагают большие надежды на то, что казахстанцы поддержат строительство станции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава министерства выразил надежду на то, что граждане понимают всю важность атомной энергетики.

"Да, мы об этом думали (о реакции казахстанцев – Прим. ред). Если будет принято отрицательное решение, то, конечно, все эти работы будут свернуты. Но мы все-таки верим в то, что будет принято положительное решение. Потому что мы понимаем важность атомной энергетики – неотъемлемой части достижения углеродной нейтральности. Мы понимаем атомную энергетику как естественное развитие промышленности, экономики страны. Обладая всеми компетенциями в области добычи урановой продукции – мы на первом месте, вы знаете, – вторыми запасами в мире, мощнейшей научной базой, двумя сильнейшими институтами, производством конечной продукции, производством таблеток атомных". Алмасадам Саткалиев

Министр указал, что строительство АЭС будет завершающей частью этого цикла, и это создаст огромный потенциал для развития экономики и науки.

"Как вы знаете, процесс подготовки к строительству АЭС начался задолго до решения о проведении национального референдума. То есть была достаточно большая работа проделана, были определены тендеры потенциальные. Мы теперь окончательное решение о строительстве примем только на основании национального референдума. И это будет полноценный референдум, на котором реально будет принято решение о строительстве или об отказе от строительства АЭС в Казахстане. Но консультации с участниками тендера мы ведем. Я уже говорил, что мы приостановили процесс принятия решения по выбору, но консультации – это рутинный технический процесс, который вытекает из наших текущих контактов", – пояснил Алмасадам Саткалиев.

Ранее на XV евразийском форуме KazEnergy министр энергетики рассказал о том, на каком этапе подготовка к строительству атомной энергостанции в Казахстане.