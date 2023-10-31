Шарлапаев о приватизации АМТ: Не можем раскрывать условия сделки

Фото: ArcelorMittal

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на брифинге 31 октября 2023 года высказался о расходах из бюджета на смену инвестора АО "АрселорМиталл Темиртау" (АМТ), сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у министра промышленности, во сколько обойдется приватизация АМТ. "Акционер АМТ – это публичная компания, это второй в мире производитель металла и стали. Здесь мы ведем диалог в первую очередь с юрлицом, которой является публичная компания. Мы не можем до подписания юридически обязывающей документации какие-либо условия сделки раскрывать, потому что это публичная компания", – сказал в ответ Канат Шарлапаев. На уточняющий вопрос журналистов о расходах из бюджета, министр коротко заявил: "Мы не планируем использовать бюджетные средства при приобретении этого актива". Читайте также Курсы валют в обменниках Казахстана на 31 октября Институт банкротства физлиц хотят усовершенствовать в Казахстане Казахстанцы с 9 млрд долга признаны банкротами

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