Министр торговли высказался о ценах на продукты в Казахстане

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в кулуарах Мажилиса 22 ноября 2023 года рассказал, что будет с ценами на продукты в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава ведомства сообщил, что Казахстан идет в заданном коридоре по инфляции.

"Середина ноября – у нас порядка 0,2%. Кроме того, есть определенные резервы. Мы все с вами покупатели и знаем, что рост есть по отдельным позициям – это сезонное. К Новому году всегда такое происходит, летом у нас идет снижение", – заявил министр.

Он также озвучил позиции, по которым идет повышение цен, а также продукты, которые, наоборот, подешевели.

"Яйца, мука, мясо говядины дорожают. Также есть небольшое увеличение по мясу птицы и рису. А подешевеют: растительное масло, сахар, гречка. Понято, что у нас новый урожай. И по этим позициям зафиксировано снижение стоимости", – указал глава Минторговли.

При этом он призвал СМИ не влиять на формирование инфляционных ожиданий населения.

"Вот мы сейчас с вами формируем подачу этой информации. Если мы сейчас будем говорить, что мы с вами стремимся к каким-то ценовым пикам, то это неправильно. Ни к каким пикам мы не стремимся, мы видим объективно рыночный процесс, связанный с периодом межсезонья, и с теми процессами, которые в мире происходят", – объяснил Арман Шаккалиев.

27 сентября министр торговли прокомментировал рост цен на муку в Казахстане.

7 ноября вице-премьер-министр Серик Жумангарин заявил, что цены на продукты ниже в супермаркетах и на рынке, где и закупаются нормальные казахстанцы.