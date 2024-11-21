Сенат одобрил ежегодное изъятие двух триллионов тенге из Нацфонда

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 21 ноября 2024 года одобрили закон о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2025-2027 годы. Документ ушел на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Цель закона:

– утверждение размера гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2025-2027 годы:

2025 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;

2026 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;

2027 год – 2 000 000 000 тысяч тенге.

– установление размера цены отсечения на нефть по поступлениям в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора на 2025-2027 годы:

2025 год – 42,3 доллара за баррель;

2026 год – 41 доллар за баррель;

2027 год – 39,4 доллара за баррель.

"Задача закона. Гарантированный трансферт из Национального фонда будет направлен в республиканский бюджет для обеспечения расходов по выполнению государственных обязательств. Принятие закона позволит обеспечить сбалансированность республиканского бюджета и реализовать стабилизационную функцию Национального фонда", – говорится в заключении.

27 августа 2024 года Нурлан Байбазаров озвучил три сценария развития экономики Казахстана до 2029 года. По его словам, прогноз сформирован с учетом ожиданий международных организаций по росту мировой экономики и конъюнктуры на внешних товарных рынках.