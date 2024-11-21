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Законодательство РК

Сенат одобрил ежегодное изъятие двух триллионов тенге из Нацфонда

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 12:02 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 21 ноября 2024 года одобрили закон о гарантированном трансферте из Национального фонда на 2025-2027 годы. Документ ушел на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Цель закона:

 – утверждение размера гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан в республиканский бюджет на 2025-2027 годы:

  • 2025 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;
  • 2026 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;
  • 2027 год – 2 000 000 000 тысяч тенге.

– установление размера цены отсечения на нефть по поступлениям в Национальный фонд Республики Казахстан от организаций нефтяного сектора на 2025-2027 годы:

  • 2025 год – 42,3 доллара за баррель;
  • 2026 год – 41 доллар за баррель;
  • 2027 год – 39,4 доллара за баррель.
"Задача закона. Гарантированный трансферт из Национального фонда будет направлен в республиканский бюджет для обеспечения расходов по выполнению государственных обязательств. Принятие закона позволит обеспечить сбалансированность республиканского бюджета и реализовать стабилизационную функцию Национального фонда", – говорится в заключении.

27 августа 2024 года Нурлан Байбазаров озвучил три сценария развития экономики Казахстана до 2029 года. По его словам, прогноз сформирован с учетом ожиданий международных организаций по росту мировой экономики и конъюнктуры на внешних товарных рынках.

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