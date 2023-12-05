Как будут развивать транспортные узлы в Казахстане

Транспортный коридор "Север – Юг" планируют существенно расширить к 2025 году. Этот проект, а также строительство новых железнодорожных путей и развитие транспортных хабов обсудили на заседании в правительстве 5 декабря, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК, расширение пропускной способности международного транспортного коридора "Север – Юг" и реализацию других проектов в сфере транспорта обсудили на заседании оперативной рабочей группы под председательством вице-премьера Серика Жумангарина.

Управляющий директор АО НК "КТЖ" Бауыржан Урынбасаров сообщил, что компания совместно с "РЖД" проанализировала эффективность работы межгосударственных пунктов пропуска. Чтобы расширить пропускную способность коридора "Север – Юг", с 2023-го по 2025 год:

удлинят пути на станции "Илецк-1";

построят вторые пути с внедрением автоблокировки на участке "Орск – Кандыагаш" длиной 213 км, увеличив прием поездов со стороны РФ с семи до 15 пар в сутки;



построят четыре разъезда на участке "Макат – Шубаркудык" и еще три на участке "Мангышлак – Узень".





Фото: primeminister.kz

В планах также строительство вторых путей на шести участках. За счет этих работ перевозка грузов по коридору "Север – Юг" вырастет с 6 млн тонн до 20 млн тонн в год.



На совещании также обсудили другие транспортные объекты. На Каспийском узле начали реализацию проекта по строительству контейнерного хаба на базе морского порта Актау. В специальной экономической зоне зарезервировали земельный участок площадью 19 га. Сейчас идут работы по созданию необходимой инфраструктуры и подготовка к строительству дополнительной электростанции с распределительными сетями. Серик Жумангарин поручил до конца 2023 года представить проект концепции по развитию Каспийского узла.

Кроме того, на заседании обсудили развитие Хоргосского узла в Жетысуской области на границе с Китаем. Сейчас в этой свободной экономической зоне работают 15 предприятий, где работают 1,6 тыс. человек. До конца года введут еще шесть проектов на 1,7 млрд тенге.

"Общая сумма дохода МЦПС "Хоргос" составляет 1,5 млрд тенге, число туристов превысило 423 тыс. человек. С апреля по ноябрь через международный центр "Хоргос" перевезено багажа в объеме 8 тыс. тонн. Общая сумма вложенных инвестиций на сегодня достигла 141 млрд тенге", – сообщили в пресс-службе правительства.

Представители местных властей также доложили о реализации важных проектов в своих регионах. Серик Жумангарин поручил властям ЗКО, Жамбылской и Туркестанской области ускорить строительство инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Казахстан и Китай будут совместно развивать Транскаспийский международный транспортный маршрут.