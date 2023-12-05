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Безвиз с Китаем: объем транзитных перевозок увеличится в пять раз

Безвиз с Китаем позволит нарастить трансграничные перевозки впятеро Фото: pixabay
Вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев на заседании правительства РК 5 декабря рассказал, что безвизовый режим с Китаем позволит увеличить объем транзитных грузоперевозок в пять раз, сообщает Zakon.kz.

По словам вице-министра, есть большой потенциал для того, чтобы увеличить объем перевозки транзитных грузов из Китая через Казахстан в Европу.

"Ожидается, что ежегодный рост сохранится в ближайшие несколько лет, и к 2029 году объем транзитных перевозок вырастет в пять раз. Этому способствует введение в текущем году безвизового режима и подписание нового соглашения, позволяющего осуществлять транзитный проезд перевозчикам сторон по территории Китая и Казахстана".Сатжан Аблалиев

Кроме того, Китай стал участником Европейской системы упрощенного перехода границ TIR Carnet, которая позволяет транзитный проезд без таможенного досмотра до страны назначения.

"Увеличение китайского транзита в три раза (0,01% до 0,03%) может обеспечить поступление в экономику Казахстана порядка 263 млрд тенге в год".Сатжан Аблалиев

Соглашение между правительством Казахстана и правительством Китая о взаимном освобождении от визовых требований действует с 10 ноября 2023 года.

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