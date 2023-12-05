Когда в Жамбылской области появятся новые школы и больницы, рассказал аким

На брифинге в СЦК 5 декабря аким Жамбылской области Ербол Карашукеев рассказал, сколько школ и больниц построят в регионе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

До конца 2023 года в Жамбылской области введут в эксплуатацию 10 школ, а также 13 объектов здравоохранения, четыре объекта культуры и восемь – спорта.

"В области ведут строительство 28 школ на 11,5 тыс. ученических мест, из них семь – в рамках нацпроекта "Комфортная школа". В текущем году ввели в эксплуатацию три школы в Жамбылском, Т. Рыскуловском и Шуском районах Жамбылской области, еще 10 будут сданы до конца 2023 года". Ербол Карашукеев





Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

На 14 объектах провели капитальный ремонт, на остальных трех работы закончат до конца года.



На 75% обновили кабинеты естественно-математического направления. Для организации отдыха детей и подростков, их оздоровления и социализации открыли учебно-оздоровительный центр "Мөлдір бұлақ".

Что касается больниц, то из строящихся 24 объектов здравоохранения в этом году планируют ввести в эксплуатацию еще 13 больниц вдобавок к шести, которые сдали ранее.

"В числе значимых событий – открытие областного онкологического диспансера, реабилитационного центра для детей в Шуском районе. В планах реконструкция трех межрайонных многопрофильных центральных больниц и строительство трех районных центральных больниц". Ербол Карашукеев





Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

По словам акима, выделенные средства в размере 3,9 млрд тенге позволили приобрести новое оборудование и санитарные машины для больниц и поликлиник. За счет этого уровень оснащенности медучреждений планируют повысить с 91,9% до 96%.



Также знаковым событием для области стало открытие центров социальной реабилитации для лиц с инвалидностью, поддержки детей с аутизмом и центров активного долголетия для пожилых людей.

На этапе строительства 23 спортивных объекта. Шесть из них уже введены, еще восемь сдадут до конца года.

"Также запущены 38 современных спортивных площадок. Спортсмены области завоевали 1305 медалей на различных республиканских и международных соревнованиях, 496 из которых – золотые, 397 серебряные, 412 бронзовые". Ербол Карашукеев





Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В целом уровень обеспеченности населения области объектами культуры увеличат с 80,6% до 84,8% до конца года. Сейчас строят 16 объектов культуры, из них шесть уже сданы, еще четыре завершат к концу 2023 года.



Ранее аким рассказал, что в регионе в 2023 году создали более 65 тысяч новых рабочих мест.