Революция на тарелке. Что думают об отказе от мяса в Казахстане и мире?

Тезис о том, что каждый потребитель мяса приближает планету к климатической катастрофе, многие годы поддерживают экологические активисты по всему миру. Некоторые страны заявляют, что значительно сократили потребление мяса в последние годы, сообщает Zakon.kz.

Выясняем, так ли это на самом деле, сколько едят мяса в Казахстане и что говорит об отказе от животного белка наука.

Германия. Осознанное потребление или логическая ошибка?

В СМИ неустанно хвалят Германию: согласно последним данным, в прошлом году среднестатистический немец съел 52 килограмма мяса, что стало самым низким показателем в стране, начиная с 1991 года. Однако это неполные данные, отражающие потребление непосредственно человеком.

Есть также статистика, показывающая общее потребление мяса, включая корма для животных, промышленное использование и потери при производстве и реализации мясной продукции. Здесь показатели не кажутся такими уж эко-френдли: 77 кг на душу населения.

Это, конечно, меньше 95 кг в 1991 году. Но поднимем данные за 1961 год и увидим, что тогда на душу населения страны приходилось лишь 64 кг мяса. Таким образом, в последние годы Германия, действительно, стала более экологичной в отношении мясоедения. Однако в целом на промежутке в 60 лет объемы потребления возросли на 13 кг.

Немаловажно и то, что по ценам на продукты питания в Европе сильно ударила инфляция. В Германии говядина за год подорожала примерно на 20%, птица – на 30%. На еде, если верить соцопросам, начали экономить почти две трети немцев.

Мясоедение в Казахстане: сегодня и 30 лет назад

Похожая ситуация и в Казахстане. Данные, представленные на сайте Бюро национальной статистики, демонстрируют небольшое, но все же сокращение потребления мяса в последние годы: 78 кг на душу населения в 2022 году в сравнении с 83 кг в 2020-м. Однако пандемийный год оказался исключительным: мясо, как и другие продукты питания, запасливые казахстанцы скупали в период затяжного карантина. До пандемии, в 2019 году, мясо пользовалось не большей и не меньшей популярностью, чем сегодня: 78 кг на человека в год.

Но если сравнивать с отдаленным прошлым, то становится ясно, что ни о каком сокращении говорить не приходится. По данным Our World In Data, 30 лет назад среднестатистический казахстанец ежегодно съедал на 17 кг мяса меньше, чем сегодня – 61 кг. Самым диетическим в этом отношении оказался 1999-й. В тот год средний житель страны употребил лишь 37 кг мяса.

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В целом в прошлом году производство свежего мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей увеличилось. Интересно, что употребление говядины уменьшилось на 1,1%, баранины на 1,3%, а свинины даже на 3,7%, в то время, как потребление конины и птицы увеличилось соответственно на 7,8% и 8,2%. Наибольшие расходы на покупку продуктов питания, как и в прошлые периоды, в 2022-м приходились на мясо и мясопродукты (16,8%).



Африка берет курс на экологичность?

Нельзя сказать, что объемы потребления мяса растут во всем мире. Есть страны , в которых с течением времени мясная статистика показывает антирекорд – это страны Африки и, например, Ирак и Афганистан. Таким образом, объемы потребления животного белка косвенно демонстрируют еще и рост или снижение уровня благосостояния.

Это видно даже по казахстанской статистике: так, в 1 квартале 2023 года 10% наименее обеспеченного населения по сравнению с 10% наиболее обеспеченного потребляло мясо и мясопродукты в 3,7 раза меньше.

Фото: statgov.kz

Попали в список антирекордсменов по мясоедению также Кыргызстан (46 кг в 1992 году против 32 кг сегодня) и Украина (59 кг в 1992 году против 49 кг сегодня). Единственные в списке развитые страны, в которых отказ от мяса с течением времени особенно заметен – это Бельгия, Люксембург (по минус 19 кг за последние 30 лет) и Новая Зеландия (минус 26 кг).



Почему отказ от мяса не спасет планету

Говядину считают одним из самых вредных компонентов рациона по объемам выбросов. На нее приходится четверть от общего объема выбросов в продовольственном секторе сельского хозяйства. Разведение коров требует большого количества воды и обширных территорий, что, в свою очередь, приводит к вырубке лесов. Проблемой является и пищеварительная система жвачных. Из-за естественных физиологических процессов они выбрасывают большие объемы метана, следы которого над фермами видны даже из космоса.

Экоактивисты считают, что снизить индивидуальный вклад в ускорение глобального потепления можно, сократив потребление говядины и других видов мяса. Однако профессор Калифорнийского университета в Дэвисе Фрэнк Митлонер сообщает: животноводство отвечает за 5% выбросов парниковых газов, тогда как транспорт, включая строительство дорожной инфраструктуры и авиарейсы, – за 14%. Также подсчитано: если все американцы полностью откажутся от белков животного происхождения, выброс двуокиси углерода сократится лишь на 2,6%.





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Что говорят наука и религия

Таким образом, если и воздерживаться от мяса, то не по экологическим соображениям, а для пользы собственному здоровью: во многих странах существуют рекомендации по питанию, которые вводят ограничения на потребление мяса. Например, Американская кардиологическая ассоциация советует взрослым есть не более 170 граммов мяса в день. Важно понимать, что такие рекомендации различаются в зависимости от индивидуальных потребностей. Спортсменам или беременным женщинам необходимо есть больше белка и питательных веществ, которые могут быть получены исключительно из мяса.

Сократить потребление мяса в рационе можно, придерживаясь здоровых диет: например, средиземноморской, где мяса мало, но белка предостаточно благодаря наличию в списке продуктов твердого сыра, яиц и морепродуктов.

Воздерживаются от мяса и верующие: например, православные христиане в течение года держат несколько постов. Ближайший из них – зимний, или Рождественский. Он продлится 40 дней: с 28 ноября по 6 января. В Рождественский пост можно есть рыбу, морепродукты, овощи, фрукты, хлеб. Нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Для детей, пожилых и больных людей, беременных и кормящих женщин правила поста ослабляются.

В исламе также существуют строгие запреты на употребление определенных видов пищи, таких, как свинина. Также исторически мусульмане ели мясо в небольших количествах, хотя в наши дни наблюдается иная тенденция.

Переходить на полностью веганскую диету врачи не рекомендуют. Казахстанский диетолог Елена Мамай утверждает: длительные ограничения зачастую бывают вредны, например, исключение из рациона белков. Если человек родился здоровым, вегетарианство может быть еще более-менее безопасным. Но вот веганы рано или поздно переходят в состояние больных.

Разумный баланс

Бесспорно, климатические изменения требуют незамедлительных действий, а воздействие животноводства на водные, земельные ресурсы и атмосферу неоспоримо. Однако, возможно, вместо радикального отказа от мяса, следует искать эффективные пути развития сельского хозяйства, которые позволят сбалансировать потребность населения в пище с заботой о нашей планете.

Полина Чихичина, АПН