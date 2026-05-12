Общество

В Минсельхозе планируют экспортировать мясо в Южную Корею, Японию и Турцию

Фото: Zakon.kz
Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин на пресс-конференции в правительстве 12 мая 2026 года рассказал о планах расширения географии экспорта казахстанского мяса, передает корреспондент Zakon.kz.

Амангалий Бердалин в ответ заявил, что казахстанское мясо славится качеством.

"Качество мяса всегда лучше по сравнению с другими. Мы экспортируем баранину в 14 стран мира. Если говорить о говядине – в восемь стран. При этом никакой конкуренции мы не видим. Вы все знаете, соседи с учетом транспортной логистики всегда у нас покупают говядину или баранину, им будет всегда выгодно, потому что логистика имеет большое значение в ценообразовании. И мы конкуренции не боимся. Каждый год открываем новые рынки", – добавил он.

В этом году планируется открыть рынки Южной Кореи, Японии и Турции.

"Самый большой объем мяса мы экспортируем в Узбекистан, Таджикистан и другие страны. В прошлом году в общей сложности мы экспортировали 84 тыс. тонн мяса. Это на 43% больше, чем в 2024 году", – заявил вице-министр.

7 апреля 2026 года вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов рассказал о планах по введению предельных цен на мясо говядины.

