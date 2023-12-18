Каким будет 2024 год для Казахстана, предположил экономист

По мнению экономиста Расула Рысмамбетова, наступающий год будет важным для Казахстана и региона Центральной Азии в свете формирования де-факто торгового союза пяти центральноазиатских государств. И в этот союз страна обязана вкладывать немалые силы и средства, сообщает Zakon.kz.

Рысмамбетов в своем посте в Facebook подчеркнул, что уже строится индустриально-логистический центр на границе с Кыргызстаном, в планах – появление сразу нескольких центров на границе с Узбекистаном. В дальнейшем потребуется более активное участие в торговле между другими партнерами – Узбекистан –Кыргызстан и Кыргызстан – Таджикистан.

"Раньше мы пытались это делать, но в неудачное время. Сейчас как раз время заходить, где-то подыгрывать, где-то делиться опытом, а где-то и инвестировать. Да, в Узбекистане хорошее товарное производство и сельское хозяйство, в Кыргызстане – сельхозка и золотодобыча, Таджикистан тоже растет сразу в нескольких отраслях, а Туркменистан сфокусирован на углеводородном сырье. Но такой торговый, промышленный, региональный и исторический союз может состояться лишь при активном участии Казахстана, и было бы вообще некорректно сравнивать размеры экономик. 265 млрд долларов Казахстан, Узбекистан – 90 млрд, Туркменистан – примерно 50 млрд, Кыргызстан – 12 млрд, а Таджикистан – 11 млрд – это все ожидается в 2023 году. Мы из разных лиг, однако из одного региона", – пишет он.

По словам эксперта, речь идет не о лидерстве в регионе, а об ответственном сотрудничестве, способствующем росту всех участников процесса.

"При этом у Узбекистана есть хороший задел для защиты собственного рынка – не будучи членом ВТО и других интеграционных объединений, Ташкент может применять жесткие торговые ограничительные меры и защищать свое производство от импорта. Мы, пять стран, имеем скорее взаимодополняемые или непересекающиеся секторы экономики и должны использовать это в плюс С5".

Также Рысмамбетов подвел итоги 2023 года для Казахстана, сославшись на данные Института экономических исследований и Всемирного банка.

"В текущем году ВВП на душу населения в РК составит в районе $13,3 тыс. Доля обрабатывающей промышленности у нас по итогам 2023 года составит 13,4% или $30,2 млрд. Сложный 2022 год (+3,2% экономический рост) сменился 2023, где мы немного адаптировались и скорее всего вырастем на 5%. Для нас экономический рост в 5% – это +40 млрд. долларов. Показатель fixed capital investments (инвестиции в основной капитал) в 2022–2023 достиг около 60 млрд. долларов США. А валовый приток FDI (валовый приток прямых иностранных инвестиций) в 2022 году – 28 млрд. долларов.В этом году приток инвестиций складывается где-то на этом же уровне – 27–28 млрд. долларов. В рейтинге мировой конкурентоспособности IMD Казахстан поднялся на 6 пунктов (по сравнению с рейтингом 2022 года) и занял 37-е место из 64 стран мира".

Он напомнил, что в рамках в диверсификации экономики, в том числе через господдержку, планируется ряд мер.

В частности, до конца 2023 будет введен в эксплуатацию 291 проект в несырьевых секторах на сумму 1,6 трлн. тенге (из них в обрабатывающей промышленности 170 проектов на сумму более 800 млрд. тенге). В следующем году планируется ввести более 400 проектов на сумму 4,6 трлн. тенге.

В рамках Закона "О промышленной политике" запущен механизм обеспечения сырьем внутренних переработчиков по цене ниже биржевых.

"Например, за январь-октябрь 2023 года, в Казахстане переработали на 20% больше алюминия – рост с 34,1 тыс. тонн до 41 тыс. тонн. Меди переработали 6,4 тыс. тонн (6,1 тыс. тонн за весь 2022)".

Усиливаются обязательства крупного бизнеса по поддержке переработчиков.

Новые производства, запущенные в 2024 году, освободят от основных налогов на 3 года.

Также внедрены новые механизмы по инвестиционным договорам, позволяющие заключать соглашения на индивидуальных условиях с крупными инвесторами. Гарантируется стабильность налогового законодательства на 10 лет при заключении Соглашения об инвестиционных обязательствах.

"Хотя на это соглашение выйти непросто, однако реально", – считает Расул Рысмамбетов.

Спикер также отметил, что "Байтерек" в этом году субсидировал местный бизнес на 2,3 трлн тенге из которых 921 млрд тенге на прямое финансирование, 679 млрд тенге – просубсидированные займы коммерческих банков; 288 млрд тенге – "Даму" прогарантировал перед БВУ; 436 млрд тенге составило льготное кредитование через банки и лизинговые компании.

"Из личного общения с "Даму", из предпринимательского опыта – могу сказать, что заявки обрабатываются очень быстро и если где-то есть торможение, то в основном на стороне банков. В "Даму" вопрос может затянуться, если лимитов уже выбраны. А институт экономических исследований посчитал, что доля МСБ в ВВП страны достигла 36,4%".

Вдобавок, продолжает он, уже идет работа по присоединению электросетей Западного Казахстана к центральной системе – займется этим KEGOC.

"Правительство надеется, что Нацбанк снизит ставку, однако это зависит не от Нацбанка. Больше это зависит от структуры импорта и ставки ФРС, которая в 2024 году, скорее всего, будет снижена. Уже в этот раз вполне мягкие были высказывания от директоров".

Экономист полагает: в 2024 году у республики есть шанс сдержать низкую инфляцию – ниже 10% при всех благоприятных условиях и правильных действиях правительства.

В завершение он добавил, что в грядущий год Казахстан "зайдет" чуть более готовым, чем раньше.