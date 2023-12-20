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Неустойчивым назвала Годунова финансовое положение "Казводхоза"

Казахстан Казводхоз дефицит Фото: Zakon.kz
Глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова 20 декабря 2023 года на пленарном заседании Мажилиса назвала неустойчивым финансовое положение "Казводхоза", сообщает Zakon.kz.

Ситуация с "Казводхозом", по словам Натальи Годуновой, нестандартная. Финансовые формулы показывают почти стопроцентную финансовую устойчивость. Однако почти половина всего дохода предприятия – поступления из республиканского бюджета. И только 52% формируются за счет услуг и средств, поступающих за подачу воды от потребителей.

"То есть финансовая устойчивость предприятия мнимая. Так как данные показатели искажаются за счет остатков свободных денежных средств на контрольном счету наличности. На момент аудита, проведенного 1 июня 2023 года, он составлял почти 19 млрд или 57% от всех денежных средств. Эти средства начали накапливаться с 2018 года. (...) Предприятие имеет неустойчивое финансовое положение, для стабилизации которого необходимо проведение комплекса мер, как организационных, так и финансово-устойчивых".Наталья Годунова

За пять лет палата провела три аудита сферы водных ресурсов.

"Есть организационные вопросы. И каждый раз не с кого спрашивать. Потому что каждый раз на заседание ВАП приходят новые руководители "Казводхоза", Комитета по водным ресурсам".Наталья Годунова

Она также заявила, что аварийное состояние водохозяйственных сооружений приводит к колоссальным потерям воды, которые при этом согласовывает Комитет по водным ресурсам.

На пленарном заседании Мажилиса глава ВАП выступила с отчетом об анализе эффективности управления водными ресурсами по итогам отдельных аудиторских мероприятий.

В ближайшие 15 лет Казахстан, по прогнозам ООН, испытает жесточайший водный голод. К 2050 году дефицит воды возрастет в три раза.

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