Глава Высшей аудиторской палаты рассказала о неэффективном управлении водными ресурсами в Казахстане

Глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова представила в Мажилисе анализ эффективности управления водными ресурсами, который провели по итогам отдельных аудиторских мероприятий. По ее словам, займы крупных банков используют неэффективно и нерационально, сообщает Zakon.kz.

Наталья Годунова отметила, что в рамках займов Европейского Банка Реконструкции и развития и Исламского Банка Развития "Казводхозу" с 2017 года финансируют 61 проект на сумму 317 млн долларов.

"На момент проведения аудита ВАП в июне 2023 года установлено, что за пять лет реализации было сдано лишь 18 проектов (29%), на стадии реализации – 37 (61%), по шести проектам (10%) работы даже не начинались. Причины те же – некачественное проектирование и недобросовестные подрядчики. Затягивание сроков реализации проектов привело к накоплению на счете "Казводхоза" 6,5 млрд тенге. И бюджет заплатил за их резервирование дополнительно 1,7 млрд тенге. Кроме того, есть риски увеличения принятых обязательств в случае снижения курса национальной валюты, поскольку займы в долларах". Наталья Годунова

Также аудиторы установили, что приобретенное оборудование и построенную инфраструктуру в рамках восьми проектов займов ЕБРР на сумму свыше 3 млрд тенге не используют по назначению. В результате около четырех тысяч гектаров орошаемых земель так и не ввели в сельхозоборот.

"Еще один пример нецелевого использования одного из займов ЕБРР – это реализация проекта "Развитие объектов инфраструктуры зеленой зоны Актобе путем строительства водовода с Актюбинского водохранилища в русло реки Сазды" на 1,5 млрд тенге. Данный заем был запланирован на восстановление оросительной инфраструктуры, а фактически использован под благоустройство парковой зоны города Актобе. Создание парков, конечно, нужно. Но, наверное, не за счет валютных займов". Наталья Годунова

Глава ВАП подняла болезненный вопрос использования водных ресурсов в Казахстане. По словам Натальи Годуновой, ситуацию усложняет водозависимость нашей страны от соседних государств по трансграничным рекам. При этом внешний приток воды сокращается. Однако Казахстан по сравнению с другими странами практически не использует водосберегающие технологии, что приводит к колоссальным потерям воды.

Также глава аудиторской палаты указала, что низкие тарифы не позволяют инвестировать в новую водную инфраструктуру, а она весьма изношена. С низкими тарифами Годунова также связывает и то, что Казахстан занимает 11-е место в мире по объему потребляемой воды на душу населения. Поэтому в ноябре текущего года утверждены новые тарифы на предстоящий пятилетний период.

О грядущих проблемах с водой не раз заявлял Касым-Жомарт Токаев. По его прогнозам, к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12-15 млрд м³.