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В каких регионах Казахстана есть проблемы с питьевой водой, рассказал министр

В каких регионах Казахстана есть проблемы с питьевой водой Фото: Zakon.kz
В кулуарах Мажилиса 20 декабря журналисты попросили министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова перечислить регионы, где ситуация с питьевой водой тяжелая, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос журналистов, глава министерства в первую очередь назвал западные регионы страны.

"Мангистауская область. Вы знаете, что недавно запускали (водопровод. – Прим. ред.) "Астрахань-Мангышлак", вторую очередь. Мы увеличили объем воды, который проходит через этот групповой водопровод, на 60 тысяч кубометров. В Атырауской области проблема существует. Можно сказать то же самое и по Акмолинской области. Мы говорим про район Егиндыколь, населенные пункты Талапкер и Кажымукан, где эти проблемы существуют".Нуржан Нуржигитов

Однако министр заверил, что в 2025 году проблемы с водой в этих регионах решат.

В ближайшие 15 лет Казахстан, по прогнозам ООН, испытает жесточайший водный голод. По прогнозам, к 2050 году дефицит воды возрастет в три раза.

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