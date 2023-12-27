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Развитие бизнеса: действующих компаний в Казахстане стало почти на 8% больше

Действующих предприятий в Казахстане стало почти на 8% больше Фото: pixabay
Число действующих предприятий в Казахстане достигло 422,1 тысячи – это 79,9% от общего количества предприятий в стране, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает Finprom.kz 27 декабря, на 1 декабря 2023 года в стране было 528,6 тыс. юрлиц. Это на 4,4% больше по сравнению с прошлым годом. При этом за год количество действующих компаний выросло на 7,6%, до 422,1 тысячи, то есть каждое пятое предприятие в Казахстане ведет реальную экономическую деятельность.

Для сравнения, еще шесть лет назад, в 2017 году, доля действующих предприятий в Казахстане составляла всего 62,1%.

"Большая часть действующих компаний была представлена частным бизнесом: 357,5 тыс. предприятий. Иностранных компаний насчитывалось 40,1 тыс., государственных – 24,5 тысячи. В региональном разрезе больше всего действующих компаний насчитывалось в Алматы (115,3 тыс. предприятий), Астане (79,6 тыс.) и Шымкенте (23,4 тыс.). Далее идут Карагандинская (22,6 тыс. предприятий) и Алматинская (16,7 тыс.) области", – пишет Finprom.

Где больше всего действующих компаний в Казахстане

Инфографика Finprom.kz

Чаще всего казахстанские предприятия занимаются оптовой и розничной торговлей, а также авторемонтом. В стране 109 тыс. компаний, которые ведут такую деятельность, и за год их стало больше на 6,8%. Более четверти всех предприятий Казахстана (25,8%) занимаются именно торговлей.

Следом идут строительство (53,4 тыс. предприятий) и профессиональная, научная и техническая деятельность (28,4 тыс.).

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев призвал ускорить развитие среднего предпринимательства в Казахстане.

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