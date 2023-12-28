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Экономика растет, инфляция снижается – Алихан Смаилов об итогах развития Казахстана за 2023 год

Смаилов подвел экономические итоги 2023 года Фото: primeminister.kz
В интервью телеканалу "24KZ" Премьер-Министр РК Алихан Смаилов озвучил прогнозные показатели по ВВП и инфляции за 2023 год и рассказал об исполнении ключевых поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Как отметил премьер-министр, республика смогла адаптироваться к сложным внешним условиям.

"Несмотря на неблагоприятные факторы, сложившиеся на мировом рынке, в этом году экономика страны стабильно растет. Если прошлый год мы завершили ростом на 3,2%, то за 11 месяцев текущего года он составил 4,9%. По итогам года ожидается, что рост будет близок к 5%", – сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что во всех основных отраслях экономики складывается положительная динамика. Так, в строительстве рост составил 13%, в торговле – 11%, в секторе связи – 8%.

"Основным драйвером экономического роста являются инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал вырос на 15% и составил 15 трлн тенге", – подчеркнул премьер-министр.

По его словам, одним из главных вызовов этого года стала инфляция.

"Как вы знаете, глава государства поставил перед правительством задачу снизить уровень инфляции в два раза. Для этого совместно с Национальным банком были реализованы оперативные и среднесрочные мероприятия. Ожидаем, что по итогам года уровень инфляции будет на уровне 9,8%. Это значит, что она снизится вдвое. В следующем году мы продолжим работу, чтобы снизить инфляцию еще больше: до уровня 6-8%. Такой коридор мы себе ставим", – сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что стабильность экономики РК подтверждают и международные рейтинговые агентства.

"Они устанавливают рейтинг Казахстана на уровне инвестиционной надежности. Поэтому можно сказать, что наша экономика адаптировалась к внешним факторам. Однако они по-прежнему оказывают негативное влияние на экономику. Поэтому правительство будет следить за ситуацией в мире, чтобы быть готовым к различным сценариям и принять необходимые меры", – отметил премьер-министр.

О прогнозах роста экономики Казахстана в 2024 году подробнее читайте здесь.

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