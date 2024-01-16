Минэнерго: Казахстан столкнется с дефицитом электроэнергии к 2030 году

Казахстану к 2030 году перестанет хватать тех мощностей по производству электроэнергии, которые сейчас есть в стране. Об этом предупредили в Министерстве энергетики, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минэнерго 16 января, глава министерства Алмасадам Саткалиев на заседании правительства доложил о ситуации в энергетическом комплексе Казахстана. Министр отметил, что в целом единая электроэнергетическая система РК работает в штатном режиме, параллельно с энергосистемами России и стран Центральной Азии.

Сейчас в стране работают 220 электростанций, из них 144 объекта на возобновляемых источниках энергии. Средний износ оборудования на станциях составляет 56%. В 2023 году в Казахстане провели капитальный ремонт девяти энергоблоков, 46 котлов и 46 турбин электростанций.

При этом в министерстве подчеркнули, что к 2030 году Казахстан столкнется с нехваткой мощностей по производству электроэнергии.





"Согласно утвержденному балансу мощности, к 2030 году потребность электрической мощности составит 28,2 ГВт, при этом располагаемая мощность с учетом ввода новых мощностей составит 22 ГВт. Объем дефицита электрической мощности даже с учетом ввода порядка 4 ГВт новых мощностей превышает 6 ГВт. Министерство энергетики для покрытия указанного дефицита в стране и увеличения экспортного потенциала разработало план мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли, предусматривающий ввод дополнительно порядка 26 ГВт новых генерирующих мощностей", – подчеркнули в пресс-службе Минэнерго.

Алмасадам Саткалиев отметил, что за счет реконструкции и расширения действующих электрических станций обеспечат дополнительно 5,6 ГВт. Для сохранения энергетической безопасности и обеспечения надежного энергоснабжения Казахстану требуется ввод новых энергомощностей и модернизация существующих станций. В частности, к 2026 году планируют завершить строительство котлоагрегата и замену турбины на Карагандинской ТЭЦ-3, к 2027 году – построить блок №7 на Аксуской ГРЭС мощностью 325 МВт и расширить ПГУ ТОО "Karabatan Utility Solution" с 310 МВт до 620 МВт.

"Также планом предусмотрено строительство новой генерации мощностью 6,7 ГВт. В рамках проведения аукционных торгов по отбору маневренной генерации предусмотрено строительство газовых станций в городах Актау, Атырау, Актобе, Тараз, Кызылорда, Шымкент общей мощностью 2,4 ГВт. В Жезказгане предусмотрено строительство новой ТЭЦ мощностью 500 МВт до конца 2029 года. Также на разных этапах ведется проработка крупномасштабных проектов мощностью 5 ГВт со стратегическими инвесторами", – сообщили в Минэнерго.

В министерстве также утвердили график проведения аукционных торгов на пять лет. По итогам торгов до конца 2027 года планируют ввести в эксплуатацию 592 МВт мощностей в секторе ВИЭ (возобновляемых источников энергии).

Ранее стало известно о том, как будут определять дефицит и профицит электроэнергии в Казахстане.