В Минэнерго рассказали, насколько может подорожать электроэнергия в Казахстане с 2024 года

Сегодня, 7 декабря 2023 года, Министерство энергетики Казахстана распространило информационное сообщение о корректировке тарифов на электроэнергию, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного сообщения следует, что в стране вновь могут вырасти предельные тарифы на электроэнергию.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 12-1 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике" 24 энергопроизводящими организациями (ЭПО) поданы заявки на корректировку предельного тарифа на производство электрической энергии с 1 января 2024 года... Среднее увеличение предельных тарифов ЭПО по Казахстану, согласно поданным заявкам, составляет в среднем до 2 тенге за кВтч". Пресс-служба Минэнерго РК

В ведомстве отметили, что в настоящее время указанные заявки находятся на стадии рассмотрения.

По данным ЭПО, корректировка связана с увеличением не зависящих от компаний затрат. В частности, в заявках отмечается повышение расходов на топливо (уголь, газ) с учетом транспортировки. В общем объеме затрат на производство электрической энергии затраты на топливо составляют порядка 60%.

"Проекты предельных тарифов учитывают также увеличение заработной платы производственного персонала, соразмерное уровню инфляции в стране. Отмечается, что численность персонала ЭПО составляет порядка 50 тыс. человек. При этом дефицит квалифицированного персонала составляет 30%, что является следствием кадрового голода и низкой заработной платы в секторе". Пресс-служба Минэнерго РК

Кроме того, как пояснили в ведомстве, увеличение тарифа обусловлено ростом стоимости закупа и транспортировки материалов и оборудования необходимых для проведения ремонтной кампании и обеспечения стабильной работы энергопроизводящих объектов.

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