Как будут контролировать сферу теплоэнергетики в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на заседании правительства 16 января заявил, что в Казахстане планируют усилить контроль в сфере теплоэнергетики, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев сообщил, что для урегулирования вопросов в сфере теплоэнергетики министерство разработало отдельный отраслевой закон "О теплоэнергетике".

"В законопроекте предусмотрены нормы по усилению контрольных функций путем исключения порядка проведения контроля из Предпринимательского Кодекса в сфере электро- и теплоэнергетики. Также контрольные функции в тепловых сетях (в рамках систем централизованного теплоснабжения общего пользования) переходят от акиматов в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля. Кроме того, планируется осуществить реформирование отрасли за счет совершенствования механизмов планирования развития путем разработки мастер-планов населенных пунктов, стимулирования повышения энергоэффективности, развития применения чистых технологий", – отметил глава Минэнерго.

Документ также предусматривает нормы по мониторингу и контролю за всей отраслью путем создания Цифровой платформы энергетики. Это позволит консолидированно собирать информацию и анализировать состояние отрасли, чтобы выработать необходимые меры для дальнейшего ее развития.

Проект закона также устанавливает четкие, исчерпывающие принципы тарифного регулирования и критерии, которым должны будут соответствовать регулируемые тарифы на тепловую энергию. Среди этих критериев – совершенствование тарифной методологии, обеспечение экономически обоснованного тарифа, возможность привлечения инвестиций.

"С целью возможности приведения тарифов на тепловую энергию к экономически обоснованному уровню и чтобы не вызвать социальную напряженность среди населения, предусмотрен механизм осуществления прямой бюджетной поддержки уязвимых слоев населения. Вместе с тем предусмотрен механизм определения стратегического инвестора, который позволит реализовывать инвестиционные проекты по строительству новых станций", – указал глава Минэнерго.

Чтобы обеспечить поддержку крупных энергоемких промышленных проектов, в законопроекте предусмотрели применение инвестиционного тарифа. Он направлен на реализацию электрической энергии от единого закупщика по предельным тарифам энергопроизводящих организаций, к шинам которых подключены промышленные объекты.

Для дальнейшего усовершенствования механизма единого закупщика и балансирующего рынка электрической энергии предусмотрены поправки по пересмотру приоритетного отбора генерации.

Также законопроект предполагает перераспределение компетенций и ответственности за политику в области теплоэнергетики. За Министерством энергетики будет закреплена функция по руководству в сфере производства и транспортировки тепловой энергии.

Ранее в Минэнерго предупредили, что к 2030 году Казахстан столкнется с дефицитом электроэнергии.