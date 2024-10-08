Как будут контролировать безопасность строительства АЭС

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил, готов ли поручиться за безопасность при строительстве атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, готовы ли члены Кабмина перевезти свои семьи в село Улькен, рядом с озером Балхаш, чтобы контролировать процесс строительства АЭС и тем самым гарантировать безопасность.

"Действительно, современные атмосферные станции являются практически безопасными объектами, оснащенными всеми необходимыми средствами физической защиты с минимальными выбросами. В рамках строительства, безусловно, будут продолжительные инспекции, связанные с контрольным обходом строительства. И я планирую регулярно там бывать", – ответил министр.

Он также отметил, что готов осуществлять туда командировки в соответствии со своими должностными обязанностями. Также у него уточнили, готов ли он переехать с семьей в село Улькен.

"Знаете, бывают неудобные вопросы, не связанные с профессиональной деятельностью. Есть вопросы относительно семейных взаимоотношений, личного характера. Либо, когда журналисты не владеют информацией. Считаю, что я ответил", – сказал Саткалиев.

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр подчеркнул, что иногда строители моста, проектировщики и рабочие, перед тем как первая колонна грузовиков проедет по нему, становятся под этот мост и на себе испытывают его прочность.

"Атомная электростанция это нечто другое, это не мост. Поэтому вопросы безопасности, которые интересуют определенную часть нашего общества, это правильные вопросы, которые вы ставите – безопасность превыше всего. Но есть другая часть нашего общества, которая хочет работать на этой земле, которые хотят обучатся в везущих вузах и создавать новую отрасль промышленности – атомную энергетику. Открываются очень большие перспективы", – сказал спикер.

Он озвучил, что их задача построить самую современную станцию.

"А вопрос безопасности важен, где бы мы ни жили: на поколениях станций 3+ не было ни одной внештатной ситуации, там даже нет необходимости человеку участвовать в процессе, когда возникнет последовательная ситуация", – дополнил Роман Скляр.

Ранее в Центральной избирательной комиссии огласили итоги голосования казахстанцев на референдуме по строительству АЭС, который прошел 6 октября 2024 года.

Касым-Жомарт Токаев считает, что строительством АЭС должен заниматься международный консорциум.