Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как будут контролировать безопасность строительства АЭС

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 12:47 Фото: pixabay
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил, готов ли поручиться за безопасность при строительстве атомной электростанции (АЭС) в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, готовы ли члены Кабмина перевезти свои семьи в село Улькен, рядом с озером Балхаш, чтобы контролировать процесс строительства АЭС и тем самым гарантировать безопасность.

"Действительно, современные атмосферные станции являются практически безопасными объектами, оснащенными всеми необходимыми средствами физической защиты с минимальными выбросами. В рамках строительства, безусловно, будут продолжительные инспекции, связанные с контрольным обходом строительства. И я планирую регулярно там бывать", – ответил министр.

Он также отметил, что готов осуществлять туда командировки в соответствии со своими должностными обязанностями. Также у него уточнили, готов ли он переехать с семьей в село Улькен.

"Знаете, бывают неудобные вопросы, не связанные с профессиональной деятельностью. Есть вопросы относительно семейных взаимоотношений, личного характера. Либо, когда журналисты не владеют информацией. Считаю, что я ответил", – сказал Саткалиев.

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр подчеркнул, что иногда строители моста, проектировщики и рабочие, перед тем как первая колонна грузовиков проедет по нему, становятся под этот мост и на себе испытывают его прочность.

"Атомная электростанция это нечто другое, это не мост. Поэтому вопросы безопасности, которые интересуют определенную часть нашего общества, это правильные вопросы, которые вы ставите – безопасность превыше всего. Но есть другая часть нашего общества, которая хочет работать на этой земле, которые хотят обучатся в везущих вузах и создавать новую отрасль промышленности – атомную энергетику. Открываются очень большие перспективы", – сказал спикер.

Он озвучил, что их задача построить самую современную станцию.

"А вопрос безопасности важен, где бы мы ни жили: на поколениях станций 3+ не было ни одной внештатной ситуации, там даже нет необходимости человеку участвовать в процессе, когда возникнет последовательная ситуация", – дополнил Роман Скляр.

Ранее в Центральной избирательной комиссии огласили итоги голосования казахстанцев на референдуме по строительству АЭС, который прошел 6 октября 2024 года.

Касым-Жомарт Токаев считает, что строительством АЭС должен заниматься международный консорциум.

Читайте также

Маулен Ашимбаев, государственный служащий, Казахстан
Ашимбаев высказался о ситуации на Ближнем Востоке
АЭС, Казахстан, консорциум
Скляр о том, кто будет строить АЭС: Хотим создать консорциум
Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, тушение пожара, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарные, пожарный автомобиль
Крупный пожар в Карагандинской области: прокуратура выступила с заявлением
Екатерина Елисеева
МЭ РК Правительство РК Саткалиев Алмасадам Скляр Роман Балхаш 2024 год АЭС Строительство АЭС в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Снег, дождь и туман: какая погода ждет казахстанцев 8 октября
Мама Баян Алагузовой рассказала о недавно рожденных внучках
Мама Баян Алагузовой рассказала о недавно рожденных внучках
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: