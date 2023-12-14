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Россияне построят ТЭЦ в трех городах Казахстана: проект постановления правительства

Россияне построят ТЭЦ в трех городах Казахстана: проект постановления правительства Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект постановления правительства Казахстана "О подписании Соглашения между правительством Казахстана и правительством России о проектах строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории РК", сообщает Zakon.kz.

Соглашение определяет условия сотрудничества сторон по реализации проектов строительства угольных теплоэлектроцентралей в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск на территории Казахстана, включая выполнение работ по проектированию, изготовлению и поставке оборудования, строительству и вводу в эксплуатацию новых электростанций со всеми требуемыми системами, зданиями и сооружениями, а также по организации льготного (субсидированного) финансирования или государственного экспортного кредита.

Уполномоченными организациями, ответственными за реализацию проектов, являются:

  • от казахстанской стороны – АО "Самрук-Энерго", которое осуществляет функции заказчика;
  • от российской стороны – ООО "ИНТЕР РАО – Экспорт", входящее в группу компаний "Интер РАО", которое осуществляет функции генерального подрядчика и вправе привлекать соответствующие организации в качестве своих субподрядчиков для осуществления сотрудничества в рамках соглашения.

Реализация проектов

Реализация проектов будет осуществлена в рамках следующих этапов:

  • Этап № 1 – разработка проектной документации с проведением требуемых экспертиз по каждому из проектов с учетом возможного последующего перевода электростанций с твердого топлива на природный газ;
  • Этап № 2 – разработка рабочей документации, осуществление поставок оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оказание услуг в отношении генерирующего оборудования с обеспечением экологических показателей котельных установок в соответствии с требованиями норм, действующих на территории РФ;
  • Этап № 3 – разработка рабочей документации, осуществление поставок оборудования и материалов, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, оказание услуг, в отношении системы газоочистки с обеспечением экологических показателей электростанций в соответствии с требованиями норм, действующих на территории РК.

После ввода в эксплуатацию новых электростанций заказчик осуществит эксплуатацию электростанций и их техническое обслуживание в соответствии инструкциями по эксплуатации и техническому обслуживанию (если иная эксплуатирующая организация не будет определена казахстанской стороной).

Соглашение направлено на сохранение энергетической безопасности, надежного электроснабжения экономики и населения страны.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 декабря.

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Ранее сообщалось, что во время визита президента Российской Федерации Владимира 9 ноября 2023 года подписан меморандум "О взаимопонимании между министерством энергетики Республики Казахстан и министерством энергетики Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ "Кокшетау", ТЭЦ "Семей" и ТЭЦ "Усть-Каменогорск".

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Согласно меморандуму в Казахстане была создана рабочая группа по выработке предложений по сотрудничеству по проектам строительства теплоэлектроцентралей "Кокшетау", "Семей" и "Усть-Каменогорск".

По итогам заседания рабочей группы был разработан проект данный проект соглашения.


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