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Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС увеличился на 10%

флаг стран ЕАЭС Фото: primeminister.kz
В январе-ноябре 2023 года экспорт товаров в страны ЕАЭС составил 9 904,6 млн долларов, что по сравнению с прошлым годом больше на 10%, импорт – 15 836,8 млн долларов, это меньше на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Общий товарооборот в период с января по ноябрь 2023 года, по данным Бюро национальной статистики, составил 25 741,4 млн долларов, что в номинальном выражении меньше на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС Россия занимает 91,6%, далее следуют Кыргызстан – 5%, Беларусь – 3,3% и Армения – 0,2%.

товарооборот

Фото: stat.gov.kz

Наибольшую долю в экспорте со странами ЕАЭС занимают машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты – 26,5%, далее следуют продукты химической и связанной с ней отраслей промышленности – 26%.

статистика

Фото: stat.gov.kz


Импортирует Казахстан из стран ЕАЭС в основном продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары – 19,9%, металлы и изделия из них – 19,3%.

Товарооборот Казахстана со странами ЕС за 11 месяцев прошлого года вырос почти на 5% и достиг порядка 38 млрд долларов. В 2022 году объем инвестиций из ЕС в Казахстан составил 12,5 млрд долларов, показав максимальный уровень за последние 10 лет.

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