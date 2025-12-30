#Казахстан в сравнении
Финансы

Как Казахстан кормит соседей: рекордный рост экспорта продуктов в 2025 году

Сделано в Казахстане, производство в Казахстане, продукты сделанные в Казахстане, сделано в РК, производство РК, продукты питания, еда, маркет, супермаркет, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 14:51 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По итогам 10 месяцев 2025 года экспорт товаров пищевой промышленности Казахстана достиг рекордных 3,1 млрд долларов, что на 36,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда показатель составлял 2,3 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Внимание к Центральной Азии

Рост экспорта стал результатом не только расширения географии сбыта, но и диверсификации экспорта – от традиционных товаров до продукции с высокой добавленной стоимостью, отмечает экономист Ернар Серик.

По мнению аналитика, снижение зависимости от экспорта традиционных сырьевых товаров и рост поставок в новые регионы стали важными индикаторами устойчивости агросектора Казахстана.

Основным фактором роста экспорта является Центральная Азия, которая с каждым годом становится все более важным рынком для казахстанских производителей. По данным Ернара Серика, поставки в страны региона увеличились на 44%, составив 1,5 млрд долларов. 

  • В Узбекистан экспорт вырос на 50%, достигнув 868,1 млн долларов.
  • В Китай поставки увеличились на 89%, составив 784,3 млн долларов.
  • В Россию Казахстан поставил товаров на сумму 423,5 млн долларов, что на 18% больше, чем в 2024 году.
  • В Кыргызстан и Таджикистан рост составил 33% и 25%, соответственно.
  • В Туркменистан поставки вообще увеличились в 2,4 раза, до 69,4 млн долларов.

Фото: Zakon.kz

Масло, мясо, шоколад

Один из главных выводов – значительная диверсификация экспортного ассортимента. Традиционные товары, которые до сих пор оставались основным экспортным товаром, уступают место маслам, кормам для животных, мясу и сахару.

  • Экспорт подсолнечного масла увеличился на 68%, с 316,1 млн долларов до 532 млн долларов.
  • Экспорт кормов для животных вырос в 2,3 раза, с 189,2 млн долларов до 497,2 млн долларов.
  • Табачные изделия показали рост на 28%, достигнув 124,2 млн долларов.
  • Экспорт шоколада увеличился на 43%, составив 110,7 млн долларов.
  • Поставки охлажденной говядины выросли на 50%, достигнув 109,3 млн долларов.
  • Сахар стал одним из лидеров по росту — плюс 97%, до 89,8 млн долларов.
"Данные товары сместили муку, которая до текущего года считалась главным экспортным продтоваром РК, значительно опережая остальные виды продукции".Ернар Серик

Невзирая на ограничения

По словам Ернара Серика, рекорды в экспортных поставках показывают, что агросектор Казахстана выходит на новый уровень. Даже несмотря на периодические ограничения и запреты, поставки не только не упали, но и значительно увеличились.

"Отрасль АПК становится устойчивее, технологичнее и ориентируется на продукцию с высокой добавленной стоимостью".Ернар Серик

С рекордными результатами в экспорте возникает важный вопрос: должен ли агросектор стать главным получателем господдержки? Казахстан демонстрирует явную конкурентоспособность в этом секторе, рост добавленной стоимости и устойчивый спрос на продукцию.

"Возможно, именно ставка на АПК способна дать экономике тот самый долгосрочный импульс развития, который не дают многие другие отрасли".Ернар Серик

Свет в конце тоннеля

За 10 месяцев 2025 года внешнеторговый оборот Казахстана составил 116,3 млрд долларов при значительном расширении экономических связей страны с внешним миром. В частности, рекорды были поставлены в экспорте зерновых: в 2024-2025 маркетинговом году Казахстан экспортировал 13,4 млн тонн зерновых, а с учетом кормовой муки – более 15 млн тонн.

Общий объем несырьевого экспорта Казахстана в 2024 году составил 28,8 млрд долларов, увеличившись на 11,9% по сравнению с предыдущим годом. Его доля в структуре внешней торговли страны приближается к 35%, что свидетельствует о поступательной диверсификации экспортной модели Казахстана.

Ранее мы рассказали, как санкционные войны и противостояние крупнейших рынков мира отражаются на внешнеторговом обороте Казахстана.

