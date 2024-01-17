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Россия попросила Казахстан помочь ей яйцами

Россия попросила Казахстан помочь ей с яйцами Фото: pixabay
Россия обратилась к Казахстану с просьбой увеличить поставки куриных яиц в российские торговые сети. Вице-премьер РК Серик Жумангарин поручил Минсельхозу проработать этот вопрос, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе правительства РК 17 января, заместители премьер-министров Казахстана и РФ Серик Жумангарин и Алексей Оверчук обсудили актуальные вопросы двусторонней торговли. В частности, речь шла о снятии ограничений во взаимной торговле мясом и пропуске казахстанских перевозчиков на границе между РФ и Беларусью. Помимо этого, Россия попросила Казахстан увеличить экспорт куриного яйца.

"Российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети. Серик Жумангарин дал поручение Министерству сельского хозяйства в кратчайшие сроки рассмотреть этот вопрос и изыскать возможность увеличения поставок казахстанского продукта в приграничные регионы РФ", – сообщили в пресс-службе правительства.

При этом Серик Жумангарин отметил, что в вопросах продовольственной безопасности необходима гибкость в принятии решений. Уровень обеспеченности яйцом с отечественных птицефабрик в Казахстане за 2022 год составлял 102% от потребности, в 2023 году Казахстан экспортировал около 186,6 млн куриных яиц в Россию, Кыргызстан и Афганистан.

Вице-премьеры РК и РФ также позитивно оценили открытие транзита свинины из 45 регионов России через Казахстан и отмену с 15 января ограничений на поставки в РФ казахстанской продукции животноводства. Сейчас Казахстан и Россия планируют интегрировать свои информационные системы в сфере ветеринарии – это должно снять значительную часть спорных вопросов.

Также стороны договорились совместно решать проблему с задержками казахстанских грузовиков на границе между РФ и Беларусью.

"В преддверии заседания Совета ЕЭК, запланированного на 26 января 2024 года, стороны договорились провести в Москве еще одну двустороннюю встречу в расширенном составе для урегулирования ситуации с задержками казахстанских грузовых автомобилей на российско-белорусской границе", – говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Днем ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в правительстве ответил на вопрос о том, стоит ли казахстанцам ожидать дефицита яиц и мяса птицы.

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