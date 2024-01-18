Минэнерго: Строительство АЭС в Казахстане не станет "вторым ЛРТ"

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов в кулуарах Сената 18 января ответил на опасения журналистов о том, что возведение АЭС может стать затяжным долгостроем, как в свое время произошло с ЛРТ в Астане, сообщает Zakon.kz.

Вице-министр заявил, что таких опасений у Минэнерго нет.

"После принятия решения мы очень серьезно этим вопросом займемся, и такого страха нет у нас. Мы уверены, что это очень хороший и серьезный проект, который мы реализуем. Мы будем действовать в рамках законодательства, проводить работу с тем инвестором, вендором, которого выберем. Это будет международная компания с соответствующим привлечением инвестиций, будет серьезный контроль". Сунгат Есимханов

Прокомментировал он и вопрос о тарифной политике. Некоторые эксперты утверждают, что тариф на электроэнергию после того, как в стране появится АЭС, взлетит слишком высоко. Вице-министр считает, что тариф поднимется, но несильно.

"Такого, что тариф вырастет в два раза и станет неподъемным, не будет. Сейчас мы точные цифры сказать не можем. Но любой новый объект, новая инвестиция приведет к небольшому росту. Это не только атомная станция, любая новая станция в период окупаемости будет иметь, так сказать, причину небольшого повышения, так как нужно вернуть инвестиции". Сунгат Есимханов

То, как долго будет окупаться строительство, зависит от уровня привлекаемых инвестиций: чем длиннее срок окупаемости, чем дешевле будет тариф в самом начале. В целом, по словам замминистра, на строительство АЭС уйдет 10-12 лет.



