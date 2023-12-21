Стала известна стоимость строительства АЭС в Казахстане
Фото: pixabay
Генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин рассказал Zakon.kz, во сколько обойдется строительство атомной электростанции в Казахстане.
По его словам, стоимость строительства первой станции составит 10-15 млрд долларов.
"Источники финансирования сейчас прорабатываются. В основном, это международное финансовые институты. Проект пока рассматривается как коммерческий, без вмешательства государства".Тимур Жантикин
Также он добавил, что "там есть свои условия".
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В октябре 2023 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказывал о том, на каком этапе находится подготовка к строительству атомной энергостанции.
Также Саткалиев подчеркнул, что в соответствии с заявлением главы государства для принятия окончательного решения по строительству атомной станции в Казахстане будет проведен общенациональный референдум.
Все последующие решения по вопросу АЭС будут приниматься в зависимости от итогов референдума.
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