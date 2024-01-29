Долг Казахстана в ЕАЭС за год увеличился почти на 1% – ЕЭК

Внешний долг в Евразийском экономическом союзе на 1 октября 2023 года сократился на 119,7 млрд долларов или на 18%, сообщает Zakon.kz.

По информации Евразийской экономической комиссии, по сравнению с аналогичной датой 2022 года валовой внешний долг сократился в Беларуси (на 11,7%) и в России (на 26,8%).

"Долг вырос в Армении, Казахстане и Кыргызстане (на 9,5%; 0,8% и 8,2% соответственно)", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Казахстане и Кыргызстане изменение внешнего долга по секторам было разнонаправленным. Заметный рост внешнего долга наблюдался в банковском секторе: в Казахстане – на 32,8%, Кыргызстане – на 36,2%. Снижение – по долгу органов денежно-кредитного регулирования в Кыргызстане (на 48,7%).

"Высокое покрытие внешнего долга международными резервами обеспечено только в России (176,5%). В других государствах-членах этот показатель составлял от 19,7% в Казахстане до 27,3% в Армении. На 1 октября 2023 г. по сравнению с соответствующей датой прошлого года отношение международных резервов к внешнему долгу снизилось в Кыргызстане и Казахстане", – отмечается в информации ЕЭК.

Ранее министр национальной экономики Казахстана приказом от 29 декабря 2023 года утвердил предельный объем внешнего долга квазигосударственного сектора на 2024 год.