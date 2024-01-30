В Казахстане предлагают новую программу поддержки бизнеса

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании правительства 30 января 2024 года рассказал о новой программе поддержки предпринимательства, передает Zakon.kz.

По словам министра МНЭ разработана программа по предоставлению мер поддержки, которая предусматривает объединение программ "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей".

"Основной акцент программы направлен на развитие конкурентоспособных, импортозамещающих и экспортоориентированных отраслей. Распределение бюджета для субсидирования новых проектов будет осуществляться преимущественно для предприятий в сфере обрабатывающей промышленности". Алибек Куантыров

Программа состоит из 6 направлений:

микропредпринимательство,

малое и среднее предпринимательство,

малое, среднее и крупное предпринимательство в обрабатывающей промышленности и услугах,

предпринимательство в малых и моногородах и сельских населенных пунктах,

социальное предпринимательство,

фондовая биржа.

Программа предусматривает постепенный переход от субсидирования к инструментам гарантирования и иным мерам нефинансовой поддержки.

"Новые подходы предусматривают дифференцированный метод субсидирования проектов МСБ с поэтапным переходом на рыночные условия. Так, первые три года с учетом субсидирования, конечный заемщик будет финансироваться по ставке 8%, четвертый год – 9%, пятый год – 10%. Такой подход позволит снизить нагрузку на бюджет и осуществить постепенный переход бизнеса на рыночные механизмы финансирования". Алибек Куантыров

Кроме того, как отметил глава МНЭ, для повышения эффективности мер господдержки усилены встречные обязательства бизнеса. Для отбора конкурентоспособных малых и средних предприятий установлены входные базовые критерии.

Постепенный переход от инструмента субсидирования будет сопровождаться расширением гарантий по кредитам. В частности, по гарантированию сумма кредитования увеличена до 3,5 млрд. тенге, по которым будут предоставляться гарантии до 50%, а перечень видов экономической деятельности по ОКЭД пересмотрен в сторону расширения.

Новый подход в гарантировании предусматривает переход на рыночные условия, где по гарантиям свыше 500 млн тенге предпринимателем будет оплачиваться комиссия. Для социальных предпринимателей увеличен размер гарантии до 1 млрд тенге.

В качестве развития альтернативных инструментов финансирования предлагается внедрение инструмента по синдицированному кредитованию, расширение условий по облигационному займу, предоставление грантов для социальных предпринимателей и участникам проекта "Одно село – один продукт", реализация региональных программ через субсидирование СПК.

Также на заседании правительства Алибек Куантыров рассказал о том, сколько будет выделено из бюджета на поддержку бизнес-проектов в 2024 году.