В Казахстане предлагают новую программу поддержки бизнеса
По словам министра МНЭ разработана программа по предоставлению мер поддержки, которая предусматривает объединение программ "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей".
"Основной акцент программы направлен на развитие конкурентоспособных, импортозамещающих и экспортоориентированных отраслей. Распределение бюджета для субсидирования новых проектов будет осуществляться преимущественно для предприятий в сфере обрабатывающей промышленности".Алибек Куантыров
Программа состоит из 6 направлений:
- микропредпринимательство,
- малое и среднее предпринимательство,
- малое, среднее и крупное предпринимательство в обрабатывающей промышленности и услугах,
- предпринимательство в малых и моногородах и сельских населенных пунктах,
- социальное предпринимательство,
- фондовая биржа.
Программа предусматривает постепенный переход от субсидирования к инструментам гарантирования и иным мерам нефинансовой поддержки.
"Новые подходы предусматривают дифференцированный метод субсидирования проектов МСБ с поэтапным переходом на рыночные условия. Так, первые три года с учетом субсидирования, конечный заемщик будет финансироваться по ставке 8%, четвертый год – 9%, пятый год – 10%. Такой подход позволит снизить нагрузку на бюджет и осуществить постепенный переход бизнеса на рыночные механизмы финансирования".Алибек Куантыров
Кроме того, как отметил глава МНЭ, для повышения эффективности мер господдержки усилены встречные обязательства бизнеса. Для отбора конкурентоспособных малых и средних предприятий установлены входные базовые критерии.
Постепенный переход от инструмента субсидирования будет сопровождаться расширением гарантий по кредитам. В частности, по гарантированию сумма кредитования увеличена до 3,5 млрд. тенге, по которым будут предоставляться гарантии до 50%, а перечень видов экономической деятельности по ОКЭД пересмотрен в сторону расширения.
Новый подход в гарантировании предусматривает переход на рыночные условия, где по гарантиям свыше 500 млн тенге предпринимателем будет оплачиваться комиссия. Для социальных предпринимателей увеличен размер гарантии до 1 млрд тенге.
В качестве развития альтернативных инструментов финансирования предлагается внедрение инструмента по синдицированному кредитованию, расширение условий по облигационному займу, предоставление грантов для социальных предпринимателей и участникам проекта "Одно село – один продукт", реализация региональных программ через субсидирование СПК.
Также на заседании правительства Алибек Куантыров рассказал о том, сколько будет выделено из бюджета на поддержку бизнес-проектов в 2024 году.